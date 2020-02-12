Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, şubat ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Günay, son 1 aydır her yönetim kurulunda bu konuyu konuştuklarını belirterek, en uygun zamanda genel kurulu bu konuda davet edeceklerini söyledi.
Dünkü görülen mahkemenin yönetim kurulunun açtığı bir dava olduğunu belirten Günay, "Bir divan kurulu üyesinin ve genel kurulun ihraç ettiği iki kişinin açtığını bir davadır. Yönetim kurulu da feri müdahale oldu. Sonuçta hukuki süreci tekrar tartışmaya gerek yok. Eğer seçime gitmek gibi yasal zorunluluk olsa zaten bir gün bulunmamız söz konusu değil, seçime gideriz" diye konuştu.
Yusuf Günay: "Yasal zorunluluk olsa seçime gideriz"
12.02.2020 - 17:35 | Son Güncelleme: 12.02.2020 - 17:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, dün görülen dava ile ilgili konuşarak, "Eğer seçime gitmek gibi yasal zorunluluk olsa zaten seçime gideriz" dedi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, şubat ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Günay, son 1 aydır her yönetim kurulunda bu konuyu konuştuklarını belirterek, en uygun zamanda genel kurulu bu konuda davet edeceklerini söyledi.
Etiketler : Yusuf Günay,
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Başakşehir
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11
7
3
18
40
4
Alanyaspor
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11
6
4
21
39
5
Galatasaray
21
11
6
4
18
39
6
Fenerbahçe
21
11
5
5
16
38
7
Beşiktaş
21
11
3
7
7
36
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Göztepe
20
8
6
6
3
30
9
Gaziantep FK
21
7
6
8
-4
27
10
Malatyaspor
20
6
6
8
5
24
11
Denizlispor
21
6
6
9
-8
24
12
Çaykur Rizespor
20
7
3
10
-9
24
13
Gençlerbirliği
21
5
6
10
-9
21
14
Konyaspor
21
4
8
9
-11
20
15
Antalyaspor
21
4
7
10
-18
19
16
Ankaragücü
21
3
8
10
-19
17
17
Kasımpaşa
21
4
4
13
-18
16
18
Kayserispor
21
2
6
13
-33
12
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Kasimpaşa 0 - 3 Galatasaray
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Göztepe - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
21
12
6
3
13
42
2
Erzurum BB
21
11
5
5
8
38
3
Bursaspor
21
12
3
6
6
36
4
Adana Demirspor
21
9
7
5
16
34
5
Altay
21
8
7
6
4
31
6
Akhisar Bld.Spor
21
7
8
6
1
29
7
Keçiörengücü
21
7
8
6
1
29
8
Menemen Belediyespor
21
8
5
8
-3
29
9
Balıkesirspor
21
7
7
7
1
28
10
Fatih Karagümrük
21
7
7
7
-1
28
11
Ümraniye
21
8
4
9
-2
28
12
Giresunspor
20
7
7
6
-2
28
13
İstanbulspor
20
5
8
7
0
23
14
Altınordu
21
5
8
8
-6
23
15
Osmanlıspor
21
5
5
11
-10
17
16
Adanaspor
21
3
8
10
-11
17
17
Eskişehirspor
21
7
4
10
-3
16
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Boluspor
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2
9
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-12
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