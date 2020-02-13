Yalımcan Sarpyel - Galatasaray, Alanya’yı 3-1 mağlup etti. Ancak ilk maçta rakibine 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, Türkiye Ziraat Kupası’na çeyrek finalde veda etti. İlk mücadelenin aksine Fatih Terim as kadrosunu sahaya sürdü. Galatasaraylı oyuncular ortaya koydukları futbolla, 90 dakika susmayarak tezahürat yapan taraftarlarla birlikte kupayı ne kadar çok istediklerini gösterdi. Ancak Galatasaray akıcı, mücadeleci bir oyun ortaya koysa da forvet yoksunluğu ortaya çıktı. Her ne kadar Âdem istekli olsa ve iki gol bulsa da gerçek bir santrforu olsa belki sarı-kırmızılılar dün tur atlayan taraf olacaktı. Yakalanan birçok pozisyon, son vuruşlardaki yetersizlik yüzünden golle sonuçlanmadı.
> Mariano atıldı
Maça hızlı başladı ev sahibi. 9. dakikada asistleriyle bu sezon kendini gösteren Ömer içeri kesti. Defansın arasından sıyrılan Emre Akbaba kafa vuruşuyla perdeyi açtı: 1-0. 28’de Linnes soldan çalımlarla içeri girdi, yerden sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 31’de hızlı atağa çıkan Alanya, Bammou ile beraberlik golünü buldu: 1-1. İkinci devre Galatasaray baskısını iyice arttırdı. 49’da Onyekuru’nun harika vuruşunda top direkten döndü. 55’te Bammou’nun elle oynadığını söyleyen Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Âdem takımını tekrar öne geçirdi: 2-1. 85’te Belhanda’nın ortasında bir kere daha sahne olan Âdem durumu 3-1’e getirdi ve umutları artırdı. Uzatmada Mariano ikinci sarıdan atılırken tur Alanya’nın oldu.
BÜYÜK’TEN SERT ELEŞTİRİ
Hakem göz yumdu
Son haftalarda golleriyle büyük beğeni toplayan Âdem Büyük, “Hakem rakibin sert futboluna göz yumdu. Birçok kartlık hareketi görmedi. Bu da bizi olumsuz etkiledi. Fakat yapacak bir şey yok. Bu futbolu ligde de oynamak istiyoruz” açıklaması yaptı.
TERİM TEPKİ GÖSTERDİ
Tartışmalı pozisyon
∂ Maçın 32. dakikasında skor 1-1’ken sarı-kırmızılıların ağları bulan topu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ceza alanında Emre Akbaba’nın şutunun ardından boşta kalan topa Seri hareketlendi ve yaptığı vuruşla ağları buldu, ardından yerde olan Âdem Büyük için ofsayt bayrağı kalktı. VAR incelemesinin ardından da pozisyonun ofsayt olduğu belirtildi ve gol geçersiz sayıldı. Bu kararın ardından Fatih Terim ve teknik heyet kenarda büyük tepki gösterdi.
FATİH TERİM’DEN YÖNETİME ÜSTÜ KAPALI MESAJ
Camia ses versin
“Ortaya karakter koyduk olmadı. Geçen maçta da Ali Şansalan’ın bir sarı kart olayı var, fazla konuşmayayım!”
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim maçı değerlendirirken, “Oyuncularım çok istedi, biz de çok istedik. Son zamanlarda böyle oynamamıştık. Devre arasında, son birkaç dakika sahaya karakter koymalarını istemiştim. O karakteri sonuna kadar ortaya koydular” dedi. Hoca, “Ben fazla bir şey söylemeyeceğim, camiamın sesini bekliyorum. Hem ilk maçta, hem de bu maçta, ben açıkçası onlardan bekliyorum bazı şeyler! Bu mücadelenin sonucu bu olmamalıydı ama dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Geçen maçta da Ali Şansalan’ın bir sarı kart olayı var, biliyorsunuz. Dakika 40’ta olan bir faul, neyse o konuları konuşmak istemiyorum” sözlerini kullandı. Terim’in TFF’den ceza almamak için topu yönetime attığı yönünde yorumlar yapıldı.
ASLAN’DA TEK DEĞİŞİKLİK
As kadro başaramadı
∂ Fatih Terim, son oynanan Kasımpaşa müsabakasının 11’ine göre dün Alanya önünde çok değişiklik yapmadı. Hoca sadece Paşa maçının ilk dakikalarda sakatlanan Marcelo Saracchi’nin yerine Martin Linnes’e görev verdi fakat yeterli olmadı.
LEMINA: İYİ OYNADIK AMA...
Bir gol yetiyor!
∂ Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, “Takım olarak maçı çok istedik, takımı tebrik etmeliyiz. Futbolda yaptığınız tek hata, tek yediğiniz gol tüm maçı etkileyebiliyor. Bir golün etkisi büyük oldu. İyi taraftan bakarsak, pozitif oynadık” şeklinde konuştu.
ROTASYONLU KADRO
Alanya’dan yarım on bir!
∂ Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, son maçlarına göre kadroda 5 değişiklikle takımını sahaya sürdü. Onur, Silva, Salih Uçan, Efecan ve Cisse yedeğe çekilirken, Tzavellas, Baiano, Ceyhun, Fernandes ve Bammou on birdeydi.
İYİ İŞLER YAPIYORUZ
Erol Bulut: Tarih yazdık
∂ Alanyaspor’un çalıştırıcısı Erol Bulut, “Tarih yazdık. Tur bizi mutlu etti. Aslında istediğimiz oyunu oynayamadık. 2-2’yi de yakalayabilirdik” derken, “Malatya’da da, burada da iyi işler yapıyoruz. Hedefimiz daima daha iyi dereceler yapmak” sözlerini kullandı.
Aslan'a büyük acı
13.02.2020 - 07:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 - 07:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek final ilk maçını evinde 2-0 kazanan Erol Bulut’un takımı, Emre Akbaba’nın golüne Bammou’yla cevap verdi. Cimbom’a Âdem Büyük’ün biri penaltıdan iki golü yetmeyince Alanyaspor yarı finale yükselmeyi başardı
Etiketler : galatasaray,türkiye kupası,
681031 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/681031.aspx
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P.
1
Sivasspor
21
12
6
3
16
42
2
Trabzonspor
20
12
5
3
25
41
3
Başakşehir
21
11
7
3
18
40
4
Alanyaspor
21
11
6
4
21
39
5
Galatasaray
21
11
6
4
18
39
6
Fenerbahçe
21
11
5
5
16
38
7
Beşiktaş
21
11
3
7
7
36
8
Göztepe
20
8
6
6
3
30
9
Gaziantep FK
21
7
6
8
-4
27
10
Malatyaspor
20
6
6
8
5
24
11
Denizlispor
21
6
6
9
-8
24
12
Çaykur Rizespor
20
7
3
10
-9
24
13
Gençlerbirliği
21
5
6
10
-9
21
14
Konyaspor
21
4
8
9
-11
20
15
Antalyaspor
21
4
7
10
-18
19
16
Ankaragücü
21
3
8
10
-19
17
17
Kasımpaşa
21
4
4
13
-18
16
18
Kayserispor
21
2
6
13
-33
12
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Beşiktaş 3 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
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Fenerbahçe 1 - 1 Alanyaspor
09.02.2020 13:30
Hes Kablo Kayserispor 2 - 2 Fraport-tav Antalyaspor
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Sivasspor 1 - 1 Başakşehir
09.02.2020 19:00
Kasimpaşa 0 - 3 Galatasaray
10.02.2020 20:00
Göztepe - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
21
12
6
3
13
42
2
Erzurum BB
21
11
5
5
8
38
3
Bursaspor
21
12
3
6
6
36
4
Adana Demirspor
21
9
7
5
16
34
5
Altay
21
8
7
6
4
31
6
Akhisar Bld.Spor
21
7
8
6
1
29
7
Keçiörengücü
21
7
8
6
1
29
8
Menemen Belediyespor
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8
5
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9
Balıkesirspor
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7
7
7
1
28
10
Fatih Karagümrük
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7
7
7
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Ümraniye
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8
4
9
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28
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Giresunspor
20
7
7
6
-2
28
13
İstanbulspor
20
5
8
7
0
23
14
Altınordu
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5
8
8
-6
23
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Osmanlıspor
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5
11
-10
17
16
Adanaspor
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3
8
10
-11
17
17
Eskişehirspor
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7
4
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9
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-12
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ümraniyespor 0 - 3 Ekol Hastanesi Balikesirspor
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