Tarihler 29 Eylül 2019’u gösterdiğinde Trabzonspor adına üzücü bir gelişme yaşanmıştı. Abdülkadir Ömür sakatlanmıştı. AEK maçında sol dizine darbe alan ve Almanya’da menisküs ameliyatı olan genç kabiliyet beş aydır sahalardan uzaktı. Ki o isim sezon başında transfer döneminde 20 milyon avroları gören bir yetenekti. Tedavi sürecine Almanya’da devam edilen Abdülkadir Ömür’ün rehabilitasyon sürecini tamamladığı açıklandı. Bordo-mavililerin yıldızı Abdülkadir, artık takımla birlikte idmanlara çıkabilecek.
> Daha da güçlendi
A Millî Takım Doktoru ve Charite Hastanesi Diz Artroplastisi Bölüm Başkanı Dr. Ufuk Şentürk, sosyal medya hesabından bilgilendirme yapıp “Yaklaşık iki ay boyunca uyguladığımız ve beslenmesini de içeren kişiye özel rehabilitasyon programının her kısmını üstün istek ve azimle tamamlayan sporcumuz ileri derecede fiziki gelişim göstermiş, genel kas yapısı sakatlık öncesi seviyesini dahi aşmıştır. Oyuncunun mart başında müsabakalara dönmesini beklemekteyiz” ifadesini kullandı.
BEŞ SENE sonra
MHK, ezber bozdu ve Trabzonspor-Sivasspor maçına Cüneyt Çakır’ı verdi. Ki o Çakır beş senedir bordo-mavililerin maçına verilmiyordu. Trabzon’da son yönettiği mücadele 19 Eylül 2015’te G.Saray’ın 1-0 kazandığı maçtı.
Ömür geliyor
Almanya’da rehabilitasyon sürecini tamamlayan ve artık takımla çalışacak olan genç kabiliyet mart ayında sahalarda olacak
Tarihler 29 Eylül 2019’u gösterdiğinde Trabzonspor adına üzücü bir gelişme yaşanmıştı. Abdülkadir Ömür sakatlanmıştı. AEK maçında sol dizine darbe alan ve Almanya’da menisküs ameliyatı olan genç kabiliyet beş aydır sahalardan uzaktı. Ki o isim sezon başında transfer döneminde 20 milyon avroları gören bir yetenekti. Tedavi sürecine Almanya’da devam edilen Abdülkadir Ömür’ün rehabilitasyon sürecini tamamladığı açıklandı. Bordo-mavililerin yıldızı Abdülkadir, artık takımla birlikte idmanlara çıkabilecek.
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