Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihler 29 Eylül 2019’u gösterdiğinde Trabzonspor adına üzücü bir gelişme yaşanmıştı. Abdülkadir Ömür sakatlanmıştı. AEK maçında sol dizine darbe alan ve Almanya’da menisküs ameliyatı olan genç kabiliyet beş aydır sahalardan uzaktı. Ki o isim sezon başında transfer döneminde 20 milyon avroları gören bir yetenekti. Tedavi sürecine Almanya’da devam edilen Abdülkadir Ömür’ün rehabilitasyon sürecini tamamladığı açıklandı. Bordo-mavililerin yıldızı Abdülkadir, artık takımla birlikte idmanlara çıkabilecek.



> Daha da güçlendi

A Millî Takım Doktoru ve Charite Hastanesi Diz Artroplastisi Bölüm Başkanı Dr. Ufuk Şentürk, sosyal medya hesabından bilgilendirme yapıp “Yaklaşık iki ay boyunca uyguladığımız ve beslenmesini de içeren kişiye özel rehabilitasyon programının her kısmını üstün istek ve azimle tamamlayan sporcumuz ileri derecede fiziki gelişim göstermiş, genel kas yapısı sakatlık öncesi seviyesini dahi aşmıştır. Oyuncunun mart başında müsabakalara dönmesini beklemekteyiz” ifadesini kullandı.



BEŞ SENE sonra

MHK, ezber bozdu ve Trabzonspor-Sivasspor maçına Cüneyt Çakır’ı verdi. Ki o Çakır beş senedir bordo-mavililerin maçına verilmiyordu. Trabzon’da son yönettiği mücadele 19 Eylül 2015’te G.Saray’ın 1-0 kazandığı maçtı.

İKİ MAÇ VAR

Kupada tur zamanı

∂ Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında bugün iki maç oynanacak. Gündüz kuşağında 17.00’de Erzurumspor-Trabzonspor mücadelesi oynanacak. Kazım Karabekir Stadı’ndaki maçı Erkan Özdamar yönetecek. Maç A Spor ekranlarında olacak. İlk maçı Trabzonspor 5-0 kazanmıştı. Diğer maç ise 19.15’te Sivasspor ile Antalyaspor arasında. 4 Eylül’deki mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. Yine bu maçta A Spor’da olacak. İlk mücadele 0-0 sona ermişti.