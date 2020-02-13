Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina'daki kabulde konuşan Bakan Kasapoğlu, Larkin'in ay-yıldızlı formayı en güzel şekilde layığıyla taşıyacağına inançlarının tam olduğunu dile getirirken, başarılı basketbolcu Larkin ise böyle bir fırsatın kendisine verildiği için mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.

"Larkin herkesin teveccühünü kazandı"

Larkin'nin rol model bir oyuncu olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Larkin, herkesin kabul ettiği bir isim. Euroleague'de üst üste 3 kez en değerli oyuncu seçilmek her babayiğidin harcı değil. İzlenmesi salonda ya da ekranda ayrı keyif veren ender oyunculardan biri. Oyun zekası, çalışkanlığı bunun yanında azmi ve disiplinli karakteriyle rol model bir oyuncu. Spor, birleştiren, dönüştüren, iyileştiren bir olgu. Larkin hem örnek kişiliği hem sporcu performansıyla Anadolu Efes taraftarı başta olmak üzere herkesin teveccühünü kazandı. Anadolu Efes, Avrupa'da bizleri temsil eden takımlarımızdan. Larkin de o takımın dinamosu. Bakanlık olarak basketbolu sevdirmeye, özendirmeye ve teşvik etmeye yönelik önemli çalışmalarımız var. Yeni basketbolcular, yeni dev adamalar yetiştirmeye yönelik. Ben bu anlamda Larkin'in basketbolu sevdiren bir kişi olmasını ayrıca önemli buluyorum" diye konuştu.

"Ay-yıldızlı formayı en güzel şekilde layığıyla taşıyacağına inancımız tam"

Larkin'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş işlemlerinin tamamlandığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Sadece istatistiklerle değil gönüllerde de zirvede olmak herkese nasip olmaz. Uzun zamandır Larkin'in milli takıma kazandırılmasına dair beklentiler söz konusuydu. Bununla ilgili süreç başlatıldı ve geçen hafta Cumhurbaşkanımızın imzasıyla vatandaşlığı tamamlanmış oldu. Bundan sonra milli formayı giymesine engel yok. Onun takımımıza kazandıracağı sinerji ve heyecanın dev adamlarımızı olimpiyat sürecinde başarıya götüreceğine inanıyorum. Ay-yıldızlı formayı en güzel şekilde layığıyla taşıyacağına inancımız tam. Larkin'in TC kimlik kartını kendisine taktim edeceğim. Hayırlar getirsin. Kendisine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Larkin: "Böyle bir fırsat yakaladığım için çok mutlu ve gururluyum"

Türkiye'yi benimsediğini dile getiren başarılı basketbolcu Larkin ise, "Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de bu ikinci senem. Burası gerçekten ikinci evim gibi çok benimsediğim bir yer oldu. Böyle bir fırsat yakaladığım için çok mutlu ve gururluyum. Umarım birlikte çok güzel başarılara imza atarız" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını verdi. Larkin ise kendisinin ve Bakan Kasapoğlu'nun ismi yazılı olan iki forma hediye etti. Kabule, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz ve takım kaptanı Doğuş Balbay katıldı.