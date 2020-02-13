Gaziantep FK Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Gençlerbirliği maçından itibaren oynadıkları karşılaşmalarda çeşitli hakem hatalarına maruz kalındığı vurgulanarak, "Gaziantep Futbol Kulübümüzün, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. hafta maçında karşılaştığı Gençlerbirliği müsabakası sonrasında karşılaşma içerisinde takımımızın kazandığı penaltı pozisyonun ardından verilen kararda 'KURAL HATASI' olması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştuk. Başvurumuzun üzerinden haftalar geçtikten sonra maçta 'KURAL HATASI' olmadığı ve maçın tekrar edilmeyeceği yönünde tarafımıza resmi olarak yanıt gönderilmiştir. Bu üzücü 'KURAL HATASININ' üzerinden haftalar geçmesine rağmen devam eden fikstürümüzde oynadığımız maçlardaki hakem hatalarının da sürmesi kulübümüzü hem maddi hem de manevi olarak zararlara uğratmaya devam etmektedir. Türk Futbolu’nun bir an önce içinde bulunduğu bu durumdan çıkmasını ümit ediyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü olarak takımımızın haklarını sonuna kadar korumak adına Tahkim Kurulu'na başvuru yapacağımızı ve tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Gaziantep FK'dan TFF'ye sert tepki
13.02.2020 - 21:21 | Son Güncelleme: 13.02.2020 - 21:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Futbol Kulübü, Gençlerbirliği maçının tekrar edilmesi için yaptığı başvuruyu reddeden Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki göstererek Tahkim Kurulu'na başvuracağını açıkladı. Gaziantep FK, Süper Lig'in 19. haftasında oynadığı Gençlerbirliği maçının tekrar edilmesi için yaptığı başvurunun reddedilmesine tepki gösterdi. Resmi internet sitesi üzerinden bir açıklamada bulunan Gaziantep ekibi, ligin 19. haftasında deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği maçında penaltıdan attıkları golün ilginç bir şekilde geçersiz sayıldığını ve bu nedenle maçta kural hatası yapıldığını belirterek kararın değişmesi için Tahkim Kurulu'na başvuracağını belirtti.
Kaynak: AA
Etiketler : Gaziantep FK,TFF,tepki,
681201 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/681201.aspx
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G.
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A.
P.
1
Sivasspor
21
12
6
3
16
42
2
Trabzonspor
20
12
5
3
25
41
3
Başakşehir
21
11
7
3
18
40
4
Alanyaspor
21
11
6
4
21
39
5
Galatasaray
21
11
6
4
18
39
6
Fenerbahçe
21
11
5
5
16
38
7
Beşiktaş
21
11
3
7
7
36
8
Göztepe
20
8
6
6
3
30
9
Gaziantep FK
21
7
6
8
-4
27
10
Malatyaspor
20
6
6
8
5
24
11
Denizlispor
21
6
6
9
-8
24
12
Çaykur Rizespor
20
7
3
10
-9
24
13
Gençlerbirliği
21
5
6
10
-9
21
14
Konyaspor
21
4
8
9
-11
20
15
Antalyaspor
21
4
7
10
-18
19
16
Ankaragücü
21
3
8
10
-19
17
17
Kasımpaşa
21
4
4
13
-18
16
18
Kayserispor
21
2
6
13
-33
12
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08.02.2020 17:00
Beşiktaş 3 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
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Fenerbahçe 1 - 1 Alanyaspor
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Sivasspor 1 - 1 Başakşehir
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Kasimpaşa 0 - 3 Galatasaray
10.02.2020 20:00
Göztepe - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
21
12
6
3
13
42
2
Erzurum BB
21
11
5
5
8
38
3
Bursaspor
21
12
3
6
6
36
4
Adana Demirspor
21
9
7
5
16
34
5
Altay
21
8
7
6
4
31
6
Akhisar Bld.Spor
21
7
8
6
1
29
7
Keçiörengücü
21
7
8
6
1
29
8
Menemen Belediyespor
21
8
5
8
-3
29
9
Balıkesirspor
21
7
7
7
1
28
10
Fatih Karagümrük
21
7
7
7
-1
28
11
Ümraniye
21
8
4
9
-2
28
12
Giresunspor
20
7
7
6
-2
28
13
İstanbulspor
20
5
8
7
0
23
14
Altınordu
21
5
8
8
-6
23
15
Osmanlıspor
21
5
5
11
-10
17
16
Adanaspor
21
3
8
10
-11
17
17
Eskişehirspor
21
7
4
10
-3
16
18
Boluspor
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2
9
10
-12
15
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