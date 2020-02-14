Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Kulübü'nün, Göztepe maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle yaptığı tekrar başvurusu reddedildi. TFF'nin, kural hatası olmadığını açıklaması üzerine siyah-beyazlı camiada büyük hayal kırıklığı yaşandı. Kulüpten çok sert bir açıklama gelirken şu ifadeler yer aldı: Türk futbolu karanlık bir uçuruma doğru sürüklenmeye devam etmektedir. Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu, kuralları bilmeyen hakemini korumuş, futbolumuzu kirleten bu düzenin devamı için Beşiktaş camiasını karşısına almayı tercih etmiştir. Bu karar diğer hakemlere de 'Oyunu kuralına göre yönetmeseniz de olur' mesajını vermiştir. Merkez Hakem Kurulu, kural hatası yapan hakemini bir hafta aranın ardından Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşmasına atamış ve söz konusu hakem o karşılaşmada da skandal kararlarına devam etmiştir. Kurulun, sebep olduğu bu skandallara dair bir açıklaması var mıdır?...

"Dik duracağız"

"Futbol tüm dünyada gelişimini hızla sürdürürken, ülkemizdeki ahbap-çavuş ilişkilerinin oluşturduğu futboldaki adaletsizlikten utanç duyuyoruz. Ne yazık ki ülkemizde futbolu yönettiğini sananlar hataları örtbas etmeyi, hatalardan ders çıkarmaya tercih etmektedirler. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, bu oyunun bir parçası olmayacak ve oyunu bembeyaz çizgiler ile çizilmiş sahada, kuralına göre oynatmayı beceremeyenleri korumaya devam edenlere karşı daima dik duracaktır. Beşiktaş; yönetimiyle, sporcusuyla ve taraftarıyla bir bütün halinde elde edeceği başarılarla önünün kesilemeyeceğini herkese gösterecektir" ... TFF’den çıkan sonuç siyah-beyazlı yönetimi öfkelendirdi. “Kararın gerekçesini açıklayın” diyen yönetim konuyu önce Tahkim Kurulu'na, sonuç alamazsa da CAS’a taşıyacak.



Pozisyonu incelediniz mi?

Beşiktaş yönetimi dün verilen karara tepki göstererek federasyondan gerekçeli kararı istedi. Bunun üzerine federasyondan siyah-beyazlı kulübe gönderilen yazıda, hakem Hüseyin Göçek'in, "Göztepeli oyuncu topa hâkim olduğunda oyunu durdurdum" şeklindeki raporuna dikkat çekildi. Beşiktaş'ın buna da cevabı gecikmedi. Sosyal medyada yapılan paylaşımda pozisyonun videosu yer alırken, "Görüldüğü üzere hakem top havadayken oyunu durduruyor. TFF ve MHK'ye soruyoruz; kararı kurallardan bihaber hakeminizin raporu üzerinden mi verdiniz? Bu beyan üzerine pozisyonu inceleme zahmetinde bulundunuz mu?" ifadeleri kullanıldı.

ÇARŞI'DAN PAYLAŞIM

Talimat var ama...

∂ Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, sosyal medya hesabından, Türkiye Futbol Federasyonunun, Göztepe maçı hakkındaki kararına tepki gösterdi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Talimat VAR! Ar YOK!" ifadeleri dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ SÖZLÜĞÜ!

Edep göndermesi

∂ Federasyonun kararına siyah-beyazlı kanattan gün boyu tepki yağarken, kulüpten yapılan bir paylaşımda, "Beşiktaş sözlüğü- Edep: İyi ahlak, terbiye, toplumsal kurallara uygun davranma" ifadeleri dikkat çekti.

DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

N'Koudou ‘25’ dedi

∂ Beşiktaş'ın Fransız yıldızı N'Koudou'nun 25. yaş günü dün Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde futbolcular ve teknik heyet tarafından pasta kesilerek kutlandı. Kulüpten yapılan paylaşımda da "İyi ki doğdun Kevin N'Koudou" ifadeleri yer aldı.