Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Doğa Sigorta Kaptanı Göksenin Köksal, “Darüşşafaka takımını tebrik ediyoruz. Açıkçası söyleyecek fazla bir şey yok. İlk yarı çok iyi basketbol oynadık. İkinci yarı onların sertliğine karşılık veremedik. Belli periyotlarda öne geçebilirdik. Ama olmadı. Finale çıkmak istiyorduk. Seyircimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi bugün yalnız bırakmadılar” ifadelerini kullandı.
Göksenin Köksal: İkinci yarı onların sertliğine karşılık veremedik
14.02.2020 - 21:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 - 21:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Solgar Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen’e yenilerek kupadan elenen Galatasaray'da kaptan Göksenin Köksal, “İkinci yarı onların sertliğine karşılık veremedik” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Göksenin Köksal,Galatasaray,Darüşşafaka,Türkiye Kupası,
681410 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/681410.aspx
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Takım
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G.
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M.
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A.
P.
1
Sivasspor
21
12
6
3
16
42
2
Trabzonspor
20
12
5
3
25
41
3
Başakşehir
21
11
7
3
18
40
4
Alanyaspor
21
11
6
4
21
39
5
Galatasaray
21
11
6
4
18
39
6
Fenerbahçe
21
11
5
5
16
38
7
Beşiktaş
21
11
3
7
7
36
8
Göztepe
20
8
6
6
3
30
9
Gaziantep FK
21
7
6
8
-4
27
10
Malatyaspor
20
6
6
8
5
24
11
Denizlispor
21
6
6
9
-8
24
12
Çaykur Rizespor
20
7
3
10
-9
24
13
Gençlerbirliği
21
5
6
10
-9
21
14
Konyaspor
21
4
8
9
-11
20
15
Antalyaspor
21
4
7
10
-18
19
16
Ankaragücü
21
3
8
10
-19
17
17
Kasımpaşa
21
4
4
13
-18
16
18
Kayserispor
21
2
6
13
-33
12
Süper Lig Fikstür
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Konyaspor 0 - 0 Denizlispor
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Beşiktaş 3 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
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Hes Kablo Kayserispor 2 - 2 Fraport-tav Antalyaspor
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Sivasspor 1 - 1 Başakşehir
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Kasimpaşa 0 - 3 Galatasaray
10.02.2020 20:00
Göztepe - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
21
12
6
3
13
42
2
Erzurum BB
21
11
5
5
8
38
3
Bursaspor
21
12
3
6
6
36
4
Adana Demirspor
21
9
7
5
16
34
5
Altay
21
8
7
6
4
31
6
Akhisar Bld.Spor
21
7
8
6
1
29
7
Keçiörengücü
21
7
8
6
1
29
8
Menemen Belediyespor
21
8
5
8
-3
29
9
Balıkesirspor
21
7
7
7
1
28
10
Fatih Karagümrük
21
7
7
7
-1
28
11
Ümraniye
21
8
4
9
-2
28
12
Giresunspor
20
7
7
6
-2
28
13
İstanbulspor
20
5
8
7
0
23
14
Altınordu
21
5
8
8
-6
23
15
Osmanlıspor
21
5
5
11
-10
17
16
Adanaspor
21
3
8
10
-11
17
17
Eskişehirspor
21
7
4
10
-3
16
18
Boluspor
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2
9
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-12
15
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Adana Demirspor 4 - 1 Adanaspor
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ümraniyespor 0 - 3 Ekol Hastanesi Balikesirspor
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