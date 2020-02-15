Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Haftanın en kritik karşılaşmasında Medipol Başakşehir'e misafir olan Beşiktaş sahadan eli boş ayrıldı: 1-0. Son iki maçını kazanarak zirve yarışına yeniden dâhil olan siyah-beyazlılar, lig üçüncüsü rakibi karşısında daha baskılı oynayan taraftı. Heyecan dolu geçmesi beklenen karşılaşmanın ilk yarısı beklentilerin çok uzağındaydı. Beşiktaş zaman zaman tehlikeli ataklar geliştirse de bulduğu Boateng, Elneny ve Diaby ile girdiği pozisyonlarda çerçeveyi bulamadı. Kontratak futbolunu tercih eden ev sahibi ekip ise tehlikeli pozisyon üretemedi. Golsüz geçen ilk 45 dakikanın ardından her iki teknik adam da değişiklik yapmadı. İkinci yarıda bambaşka bir futbol vardı. Dakika 49'da Atiba ile müsait pozisyonu değerlendiremeyen Beşiktaş'a cezayı eski golcüsü Demba Ba kesti ve Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

Mert devleşti

Golden sonra daha da yüklenmeye başlayan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ceza sahası içinde Elneny'nin önüne bıraktı ancak Mısırlı oyuncu bomboş pozisyonda topu kaleci Mert Günok'a nişanladı. Demba Ba 65'te farkı ikiye çıkaran golü atmaya çok yaklaştı ancak kale önünden topu üstten auta gönderdi. Ljajic 69'da Diaby'nin yerine oyuna girip 10 numara pozisyonuna, Boateng de sağ kanada geçti. Beşiktaş rakip kaleyi Diaby, Lens, Elneny ve Burak'la şut bombardımanına tutarken Mert Günok kalesinde devleşti. Umut Nayir 81'de Burak Yılmaz'ın yerine girdi. Kalan sürede skor değişmedi ve Beşiktaş yeni hocası Sergen Yalçın'ın yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşarken, Medipol Başakşehir ise tek golle üç puanı cebine koyarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ba sevinmedi!

Eski takımı Beşiktaş'ı yıkan isim olan Medipol Başakşehir'in golcüsü Demba Ba, fileleri havalandırdıktan sonra sevinmedi. Karşılaşma sonunda açıklamada bulunan Senegalli yıldız, "Eski takımımı ne kadar sevdiğimi ve saygımı herkes biliyor. Bu sebeple sevinmedim. Gol atıp kazanmak önemliydi. İyi oynamadık, daha yapmamız gereken çok şey var. Tek pozitif olan şey gol atıp galip gelmemiz" sözlerini kullandı. Öte yandan son maçlardaki formuyla da dikkat çeken Demba Ba, çıktığı son yedi karşılaşmada altı defa fileleri havalandırdı.

ŞAŞIRTAN TERCİH

Sağ bek Lens!

∂ Göreve geldiğinden bu yana radikal bir değişikliğe imza atmayan Sergen Yalçın dün büyük bir sürpriz yaptı. Cezalı olan Gökhan Gönül'ün yerine sağ bekte Douglas'ın forma giymesi bekleniyordu. Siyah-beyazlıların yeni teknik patronu ise tercihini Lens'ten yana kullandı.

OKAN BURUK:

Kötü oynadık

∂ Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyete rağmen kötü oynadıklarını belirterek, "Bazen maç kazanırsınız ama mutsuz olursunuz. Şu an biraz onu yaşıyorum. Birçok şeyi rakibimizden daha kötü yaptık. Yine de kötü oynarken kazanmak da önemli" dedi.

VARLIK GÖSTEREMEDİ

Boateng kayboldu

∂ Boateng dün ilk defa 11'de forma giydi. Geçen hafta oyuna girer girmez gol atarak siftah yapan Ganalı yıldız, dünkü maçta silik bir oyun ortaya koydu. Ljajic'in oyuna girmesinden sonra sağ kanada geçen Boateng'in son 20 dakikada bu bölgede etkinliği daha da azaldı.