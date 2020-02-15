Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta gerçekleşen divan kurulu toplantısında Başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. En önemli konunun futbol olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Çebi, “Sergen hocamızın gelmesiyle özümüze döndük. Bundan sonra özümüzle beraber profesyonelliği tercih ederek yola devam edeceğiz. Amatörlere karşı sempatimi kimseyle tartışmam. Ama gelir ve gider bütçelerini dengeleyen bir yapıya ihtiyacımız lazım. Hentbol, basketbol ve voleybolda, altyapılardan oyuncularımız geliyor ve bunları değerlendiremiyoruz. Ben istiyorum ki, bu çocuklarımız ana sporcularımız olsunlar. Güreşçilerimizin, boks şubesindeki sporcuların nerelerde spor yaptığını görünce kötü hissetmiştim. Onları da stada taşıdık. İnşallah başarılı olacaklar. Futbol takımımızı tartışacak durumda değiliz. Toparlanma başladı. Dünkü maç bizi üzdü ancak daha da iyi oynayarak birbirine kenetlenen takım ümitlerimizi artırdı. TFF’ye, hakemlerle ilgili yazdıklarımız ve aldığımız cevaplar var. Biz kurullarla sürekli temas halindeyiz. Hakkımızı alana kadar gerekeni yapmaya devam ediyoruz. Bizlere bu konuda güvenmenizi istiyoruz. Artık eski ve yaşlı hakemler istemiyoruz dedik. Artık gençlerle bu işi yapalım. Yapacaksa hatayı gençler yapsın ve geleceğimizi kurtaralım dedik. Gerçekten fikirlerimizi dinliyorlar ama VAR konusunda açıklayın bu kayıtları şeffaf olun diyoruz, ‘yok açıklanamaz’ diyorlar. Bu VAR ile hakemler arasında işler niye gitmiyor diyoruz, ceza alan hakemleri buraya koymak zorunda kalıyoruz diyorlar. Yurt dışından hakem getirin. Bunların arasında ahbap çavuş ilişkisi var. Birinin babasına diğeri abi diyor, ahbap çavuş ilişkileri etkiliyor. Göztepe maçında IFAB’ın ne görüş bildirdiğinin açıklanmasını istedik ve takibini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şenol hocayı küstürüp başarısız olmasını sağladılar”

Ocak ayında Futbol AŞ’de ibra edilmeyen ve ardından bir TV programına çıkarak açıklamalar yapan eski başkan Fikret Orman’a cevap veren Ahmet Nur Çebi, “Fikret Orman, yaklaşık 2-3 hafta önce televizyon programında bazı konuşmalar yaptı. Ben kendisiyle ilgili bildiğim ve bilmediğim şeyleri konuşmak istemiyorum. KPMG denetlemeye başladı, onların vereceği rapora göre sonuna kadar gideceğiz. Futbol AŞ’de ibra edilmedi. Bununla ilgili kızgın olduğunu ve TV’ye çıkma ihtiyacı olduğunu anlamış oluyoruz. Bu konu seninle ve benim aramdaki bir konu değil. Bu konu seninle Beşiktaş arasındaki bir konu. Konu Beşiktaş olduğu zaman benim için akan sular durur. Bunu açıkladım ve ibra edilmemenin dünyanın sonu olmadığını söylememe rağmen televizyona çıktı. Şahsımla ilgili konulara cevap verme hakkımı kullanıyorum. Erzurumspor maçının ardından ‘Kamuoyu önünde hocayı yöneticiler tartışmayacak’ diyor. Benim hangi yöneticim Abdullah Avcı’yı tartıştı. Biz göreve geldikten sonra 6 maç üst üste kazandı. Sonrasında talihsizlik diyelim, olmadı. Demek ki öncesinde siz tartıştınız. Biz gereken desteği kendisine verdik ama olmadı. Ama Şenol hocanın şampiyonluğu kaybettiği sene, kendi yöneticilerinin hocayı küstürüp başarısız olmasına sebep olduğunu çok iyi biliyorum” ifadelerini kullandı.

“Kendisi burayı yüzüstü bırakarak gitti”

Fikret Orman’ın kendisiyle ilgili Futbol AŞ üzerinden yaptığı eleştirileri de yanıtlayan Çebi, “Futbol AŞ’ye girmemişim, göğsümü koyacakmışım. Ben kellemi koydum. Benim göğsümün içinde vicdan var. Zamanında Futbol AŞ için o kadar istekli yöneticiler vardı ki, burada başka AŞ’ler vardı ve hepsinde yönetim kurulu üyesiydim. SSK’dan kaçtı diyor ya, bugün vergi borçlarının yüzde 67’si benim yönetim kurulu üyesi olduğum şirketlere, yüzde 33’ü Futbol AŞ’ye ait. Söz konusu kaçmaksa, seçecek olsam orayı seçerdim. Bugün de aynısı söz konusu. Futbol AŞ’de yine yokum. Çünkü orada benimle çatışabilecek bir ekip kurdum. Ben oranın büyük ortağıyım. Ben hiçbir yerden onun kaçtığı gibi kaçmadım. Maalesef kendisi burayı yüzüstü bırakarak gitmiştir. Sebep olarak taraftarı gösteriyorsunuz. Taraftar orada, niye gereğini yapmadınız ve sessiz kaldınız. Genel kurullarda genç çocukları arka taraflarda dövdürdünüz. Orada konuşan tertemiz çocuğu alıp dövüyorsunuz, gereğini yapıyorsunuz da, burada size hakaret edene karşı niye gereğini yapmıyorsunuz. Çünkü bunu gidiş amacı olarak kullanacaksınız, yemezler” diye konuştu.

“Bu kulübün ekmeğini yediniz, özel jetine bindiniz. Hiç mi bırakacak 100 bin liranız yoktu”

Yönetimden ayrıldığı dönemde kulüpten alacağını tahsil etmesiyle ilgili Fikret Orman’ın yaptığı eleştirilere de yanıt veren Çebi, “Ben Futbol AŞ’den 2 milyon Dolar’ı Beşiktaş Kulübü’ne geçirmişim ve oradan da almışım gitmişim. Paramı aldım ya, çalmadım ki. Sen de giderken 1 senede paranı aldın, ben 6 senede aldım. Tamer Kıran diye değerli bir arkadaşımız 6-7 sene parasını almadı. Sen başkansın, adam yönetim kurulu üyesi. Ben 2 milyon Dolar almadım. 1 milyon Dolarını burada Kartal Yuvası, loca ve bindiğim uçakların ödemelerine verdim. Diğerini de vadeli çeklerimi aldım. Beşiktaş’ta para konusu her zaman gündeme getiriliyor. Biz buraya geldiğimizde kapıda bir tane profesyonel yoktu. Burası Beşiktaş. Kapıda bekleyecek, 5 sene 10 sene maaş almış. Ondan sonra gidecek. Neden burayı bize devretmeden gidiyorsunuz, ne şaibeniz var, neden kaçıyorsunuz? Herkes susuyor. Kapıda beyefendinin sekreterini görüyoruz, 'Efendim biz ayrılmak istiyoruz, çok mutsuzuz' diyorlar. O zaman güle güle. Neymiş, ben onun tazminatını ödememişim. Sen ödeseydin. Benim 2 milyon Dolar aldığımı söylüyorsun, giderken hangi yönetici alacaklarını almış. Bu kurumun özel jetine bindiniz, ekmeğini yediniz, çayını içtiniz, hiç mi bırakacak 100 bin liranız yoktu. Giderayak arkadaşına loca satacaksın, 10 gün önce verdiğin 1 milyon TL’yi alıp gideceksin, sonra da Ahmet Nur Çebi hırsızmış gibi televizyonda çıkıp konuşacaksın. Yeter artık işine bak. Çok üzgünüm arkadaşlar, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Geleneklerde ibra etmemek yokmuş, geçmiş yönetimleri konuşmak yokmuş. Yahu Fikret Orman, sen göreve geldiğin gün, 110. yıl törenlerinde, aklına her gelen yerde Yıldırım Demirören’den hesap soracağını söyledin. Bu durum adetlere uygunsa, benimki niye değil. Ümraniye’de masamı toplamışım. Yaramı deşti, evet masamı topladım. Benim gitmem için bana mobbing yaptılar. Yanındaki yönetici arkadaşlarıyla futbolcuların aşçıların duyacağı şekilde bana küfür ettiler. Ben namuslu bir adamım, orada mı oturmalıydım” açıklamasını yaptı.

“Sen transfer komitesi başkanını Futbol AŞ’ye yönetici yapmadın”

Kulübün mali durumlarıyla ilgili açıklamalar yaparak sözlerini sürdüren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Kulübün mali durumları açıklandı. Bu borç artarak devam edecek korkarım ki. Çünkü 3 milyar borcu olan bir kulübün, 450-500 milyon yıllık faizi var, zaten gelirleri o kadar. Ama biz bunu çözeceğiz. Bu kulüp namusuyla onuruyla yaşayacak, kapıda haciz memurları olmadan yaşayacak. Ama bunu hep beraber yapacağız. Beni terk ederseniz ben bir şey yapamam. Ama Beşiktaş camiası büyük bir camia. Keşke bu divan kurulu toplantıları ayda 1 olsa da, ben buradan enerji alarak çıksam. Neymiş, ben Futbol AŞ’de yönetim kurulu üyesi olmamışım ve kaçmışım. Yahu senin transfer cambazı dediğin, transfer komitesi başkanını sen kendin Futbol AŞ’de yönetici yapmamışsın. Orada burada 3 yıldır transferleri yapan transfer komitesi başkanın vardı. Benden ne istiyorsun, bak işine. Ben sana bir şey söylemedim ki, bu ne acele. Hepinizden çok özür diliyorum. Bir daha bu konuyu mali genel kurul gelene kadar açmayacağım ve onun da adını anmayacağım. Bana da bu konuşmada katlandığınız için teşekkür ediyorum” diyerek devam etti.

“Başını öne eğ, hep beraber sarılalım, seni de kucaklayalım”

Fikret Orman’ın Ahmet Nur Çebi’nin kulübe para vermesi gerektiğiyle ilgili sözlerini yanıtlayan Çebi, “Ben gelmişim para verecekmişim, Ali Koç vermiş. Ali Koç rakip takımın başkanı, senin ne işin var onunla, senin konun benimle. Ben Ali Koç değilim, sen beni ezmeye mi çalışıyorsun. Ali Koç para verirken burada sen başkandın, niye vermedin? Sen parayı harcayacaksın, vatandaş gelip senin borçlarını ödeyecek. Bir sus artık. Bir başını öne eğ, ‘Ettik bir halt’ de, hep beraber sarılalım, seni de kucaklayalım. Bana ‘Abi hayırlı olsun, emrindeyim’ diye mesaj gönderdi, ben de cevap vermedim. 1-2 gün evvel benim aleyhimde ‘Bu adama oy vermeyin’ diyorsun, senin samimiyetine nasıl inanacağım ben. Bir başkan gelir ve oyunu atıp gider. Bir insanın vatanı, bayrağı, anası, babası, bacısı, Beşiktaş’ı ve abi dediği kişi onun namusudur. Ona Ümraniye’de yöneticisinin küfür etmesine müsaade etmez. Bu isimler yanında olan malum kişiler. Çok var ama devam etmeyeceğim” dedi.

“Temlikler kendisini 12 yılda ancak kapatıyor”

Fikret Orman’a cevap vermeyi sürdüren Ahmet Nur Çebi, “En çok içerlediğim de şu, ‘Güçlü başkan sloganıyla geldin, güçlüysen para var.’ Güçlü olmak demek para mıdır? Ben paradan utandığım kadar hiçbir şeyden utanmıyorum. Seçim dönemi davul çalınmış. Ne kadar koymuş bu durum arkadaşa. Programın yarısında ‘Güçlü başkan davul çaldı’ dedi. Çaldım. Ne yaptım, ayıp mı etkim. Artık bu kişinin ismini denetleme bitene kadar kullanmak istemiyorum. Bu kişinin ismini açıklamam, denetlemeyi yapan firmayı etki altına alabilir. Ajdin Hasic konusunda arkadaşım da bahsetti. Kendisi pırlanta gibi bir çocukmuş. 2 milyon denilen yerde 1 milyon Euro’ya inmesi çok önemliydi. İnşallah kendisi çok iyi bir performans gösterecek ve ileride Beşiktaş’a büyük paralar kazandırarak önemli transferler yapacak” dedi. Orman’ın borç içinde geldiklerini söylemesiyle ilgili de konuşan Çebi, “‘Biz de borç içinde geldik’ diyor. Yahu yapmayın. Ben o dönemde de ağladım, zırlandım, bu nasıl hesap dedim. Beterin beteri varmış. O günkü yönetim kurulunun bize bıraktığı 85 milyon Dolar kredi, 10 yıl vadeliydi. 2 tane de temlik vardı, kira ve yayın gelirlerimiz. Bugünü paylaşalım Her şey temlikli. Biletiniz, ön göğsünüz, tozluğunuz. Doğmuş, doğacak olan her şey temlikli. Banka diyor ki, bundan sonra herhangi bir gelir tedarik edersen, bana getireceksin. 5 yıl temlik görünüyor ama 12 yılda ancak kapatıyor kendini. Kartal Yuvaları felaket içinde yüzüyor. Elektrik parasını ödemek için bile para yok. Yapma bu sözleşmeyi, niye yaptın. Hiç olmazsa bazı yerlerden gelenlerle kulübü çeviriyorduk. Ama kendi dönemine ait 300 milyon TL’yi ödeyip gidebilmek adına buna imza attı. Ama hiç hoş olmadı. Peki sonra ne olacak” açıklamasında bulundu.

“Söz veriyorum başarılı olacağız. Yeter ki yanımızda olun”

Kulübü zor şartlar altında çevirdiklerinin altını çizen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Benim burada yazan alacaklı bir param var. Bu paranın birçok kısmı arkadaşlarıma ait. Bakmayın orada 700 lira yazdığına, onlardan da aldım, beraber sırtlandık. Bu şartlar altında bizim çıkabileceğimiz tek bir yol kaldı, bağış kampanyası. Beşiktaş’ı Beşiktaşlıdan başka kimse kurtaramaz ve yardımcı olamaz. Zaten başkasına da ihtiyacımız yok ki. Hazırlıklar bitmek üzere, en kısa sürede önünüze geleceğiz. Özellikle divandaki abilerimizden destek bekliyoruz. 1 lira da bir, 10 bin lira da bir. Bazen 10 bin Lira verenin yanında 1 lira verenin parasının daha kıymetli olduğunu ben derinden hissediyorum. Biz bu sorunları beraber çözeceğiz. Futbol takımımızı da yüreği olan pırlanta gibi çocuklardan oluşturacağız ve birkaç sene içinde muhteşem bir Beşiktaş oluşturacağız. Bunu beraber yapacağız. Siz olmadan asla yapamam. Ümitlerini kırmayın, bizler buradayız, yeter ki sizler de burada olun. İlkleri başaran Beşiktaş, bir ilki daha başararak yoluna devam edecektir. Artık kara delikler yok. Kapatarak geliyoruz. İnsanlar ‘Biliyordun da geldin’ diyor. Burası iyi olsaydı zaten gelmeyecektim ki, bana ihtiyaç yoktu. Ben buranın durumunu zaten biliyordum. Ben sizinle beraber yol yürümeye karar verdiğim için konuşmak zorundayım. Bu kara tabloyu her mali tabloda açıklayacağım. Çünkü düzeleceğiz ve başımız dimdik olacak. Bizden sonra gelecek olanlar bilecek ki, Yanlış yapılırsa Tarihte kötü şeyler yaşandı. Tarih kitaplarındaki tarih, toplumlara bir şeylerin unutulmaması için okutulur. Ben hatırlatmaya devam edeceğim, buna kimse kızmasın, alınmasın. Biz burada başarılı olmayacağız demiyorum. Size söz veriyorum başarılı olacağız, yanımda olun yeter” diyerek sözlerini tamamladı. Çebi, Divan Kurulu Üyeleri’nin alkışları eşliğinde kürsüden indi.