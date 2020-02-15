Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde Dünya Şampiyonu Hüseyin Akbaş'ın mezarı başında düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal ve şampiyon güreşçinin kızı Semra Akbaş Esen’in konuşmalarının ardından mezar başında Kur'an-ı Kerim okunarak merhum Hüseyin Akbaş için dua edildi. Tokat Valisi Ozan Balcı’nın konuşmasının ardından Akbaş anısına Almus Merkez Spor Salonu'nda, 11-13 yaş grubu 154 sporcunun katıldığı “Minikler Serbest Güreş Şampiyonası” düzenlendi.
Dünya şampiyonu güreşçi mezarı başında anıldı
15.02.2020 - 17:59 | Son Güncelleme: 15.02.2020 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 31. yıl dönümünde memleketi Tokat’ta anıldı.
Etiketler : tokat,hüseyin akbaş,dünya şampiyonu,güreş,
681584 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/681584.aspx
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Takım
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G.
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A.
P.
1
Başakşehir
22
12
7
3
19
43
2
Sivasspor
21
12
6
3
16
42
3
Trabzonspor
20
12
5
3
25
41
4
Alanyaspor
21
11
6
4
21
39
5
Galatasaray
21
11
6
4
18
39
6
Fenerbahçe
21
11
5
5
16
38
7
Beşiktaş
22
11
3
8
6
36
8
Göztepe
20
8
6
6
3
30
9
Gaziantep FK
21
7
6
8
-4
27
10
Malatyaspor
20
6
6
8
5
24
11
Denizlispor
22
6
6
10
-9
24
12
Çaykur Rizespor
20
7
3
10
-9
24
13
Gençlerbirliği
21
5
6
10
-9
21
14
Konyaspor
21
4
8
9
-11
20
15
Antalyaspor
21
4
7
10
-18
19
16
Ankaragücü
21
3
8
10
-19
17
17
Kasımpaşa
21
4
4
13
-18
16
18
Kayserispor
22
3
6
13
-32
15
Süper Lig Fikstür
22.Hafta Maçları
14.02.2020 20:00
Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş
15.02.2020 14:00
Denizlispor 0 - 1 Hes Kablo Kayserispor
15.02.2020 17:00
Konyaspor - Göztepe
15.02.2020 20:00
Ankaragücü - Fenerbahçe
16.02.2020 13:30
Alanyaspor - Gençlerbirliği
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Trabzonspor - Sivasspor
16.02.2020 19:00
Galatasaray - Yeni Malatyaspor
17.02.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Rizespor
17.02.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Kasimpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
22
12
6
4
12
42
2
Erzurum BB
21
11
5
5
8
38
3
Bursaspor
21
12
3
6
6
36
4
Adana Demirspor
21
9
7
5
16
34
5
Akhisar Bld.Spor
22
8
8
6
2
32
6
Altay
21
8
7
6
4
31
7
Keçiörengücü
21
7
8
6
1
29
8
Menemen Belediyespor
21
8
5
8
-3
29
9
Balıkesirspor
21
7
7
7
1
28
10
Fatih Karagümrük
21
7
7
7
-1
28
11
Ümraniye
21
8
4
9
-2
28
12
Giresunspor
20
7
7
6
-2
28
13
Altınordu
22
5
9
8
-6
24
14
İstanbulspor
20
5
8
7
0
23
15
Osmanlıspor
22
5
6
11
-10
18
16
Adanaspor
21
3
8
10
-11
17
17
Eskişehirspor
21
7
4
10
-3
16
18
Boluspor
21
2
9
10
-12
15
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22.Hafta Maçları
14.02.2020 19:00
Altinordu 2 - 2 Osmanlispor
15.02.2020 14:00
Hatayspor 2 - 3 Akhisarspor
15.02.2020 16:30
Boluspor - ümraniyespor
15.02.2020 19:00
Menemenspor - Eskişehirspor
16.02.2020 14:00
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Karagümrük - Giresunspor
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