Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Max Kruse açıklamalarda bulundu.

"Bireysel performansım hakkında konuşmak istemiyorum"

"Çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü bir sonuç aldık, bunu böyle devam ettiremeyiz. Bireysel performansım hakkında konuşmak istemiyorum çünkü bir bir takımız."

"Derbiyi düşünmedim"

"Açıkçası maç biteli çok kısa bir süre olduğu için derbiyi düşünmedim. Bugün çok kötüydü ve böyle olmamalıydı. Bunun üzerinden gelip derbiden en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum.