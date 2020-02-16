Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Gençlerbirliği maçı şifresiz canlı anlatımı ile birlikteyiz. Süper Lig'in 22. haftasında Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor, evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Maç öncesi 39 puanla 4. sırada bulunan Alanyaspor, evinde 3 puanı alarak liderlik yarışından düşmemenin peşinde. Öte yandan 21 puanla 13. sırada bulunan Ankara temsilcisi puan veya puanlar alarak düşme hattından uzaklaşmanın hesabını yapıyor. Peki Alanyaspor Gençlerbirliği maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Alanyaspor Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşma,beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın şifresiz canlı anlatımına ise tg.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, karşılaşma öncesi son çalışmasını Alanya'da gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başlayan başkent ekibi, son bölümde taktik çalışma yaptı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı izledi.

Antrenmanı ziyaret eden Alanya'da yaşayan MKE Ankaragücü taraftarları, baklava ikram etti.