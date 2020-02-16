Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Sivas maçı şifresiz canlı anlatımı ile birlikteyiz. Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, evinde liderliğin en büyük adaylarından Sivasspor'u konuk ediyor. Maç öncesi 21 maç ve 42 puanla 2. sırada bulunan Sivasspor, evinde 3 puanı alarak liderliği maç fazlasıyla kaptırdığı Başakşehir'den almanın peşinde. Öte yandan 20 maç ile 41 puan toplayan Trabzonspor ise evinde kazanarak maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturmanın hesabını yapıyor. Peki Trabzon Sivas maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

TRABZONSPOR SİVASSPOR ŞİFRESİZ CANLI ANLATIMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Trabzonspor Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmanın şifresiz canlı anlatımını tg.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Trabzonspor ile Sivasspor 28.kez

Trabzonspor ile Sivaspsor, bugün oynanacak maçla beraber Süper Lig’de 28. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 27 lig maçının 8’inden Sivasspor, 13’ünden Trabzonspor 3 puanla ayrıldı. Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren maçta yarın Trabzonspor ile DG Sivasspor haftada kozlarını paylaşacak. Ligin 22. haftasında oynanacak olan maça mutlak galibiyet için çıkacak olan Trabzonspor ile Sivasspor galibiyete kilitlenmiş durumda. Bu karşılaşmada iki takım arasında Süper Lig’de oynanan 28. karşılaşma olacak. İki takım arasında geride kalan 27 maçta Demir Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 8, Trabzonspor'un ise 13 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 6 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 70 gol kez gol sevinci yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip 27 maçta rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 40 gol gördü.

Lider Sivasspor’da 4 eksik

Karşılaşma öncesi Sivasspor’da eksikler dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan 4 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları süren Kone, Emre Kılınç, Skuletic ve Barış Yardımcı Trabzonspor karşısında forma şansı bulamayacak.

Çalımbay’ın Trabzon şanssızlığı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’de teknik direktör olarak Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son üç maçın 2’sini kazanırken, 1’inden de mağlubiyetle ayrıldı. Çalımbay daha önceki 9 maçta ise rakibi karşısında 1 kez galibiyet, 8 kez de mağlubiyet almıştı.