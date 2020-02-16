Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GS Malatya maçı şifresiz canlı anlatımı ile birlikteyiz. Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. 22. haftanın başında 39 puanla 5. sırada yer alan Galatasaray, evinde 3 puanı hanesine yazdırarak liderlik yarışından kopmamak istiyor. Öte yandan Malatyaspor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın peşinde. Peki Galatasaray Malatya maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Galatasaray Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması 16 Şubat Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın şifresiz canlı anlatımı tg.com.tr adresinde.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, salon egzersizleri ve sahadaki yenilenme koşusunun ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadığı bildirildi.

ASLAN LİGDE SERİYE BAĞLADI

Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye doğru ilerleyen Galatasaray, bu istatistiğini Yeni Malatyaspor karşısında da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup etme başarısı gösterdi. Galatasaray, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde Yeni Malatyaspor maçından 3 puan alıp, Kadıköy'e moralli gitmek istiyor.

EVİNDE 5 MAÇTIR YENİLMİYOR

Türk Telekom Stadyum'ndaki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir'e kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet elde ederken, 1 de beraberlik aldı. Galatasaray, üst üste aldığı galibiyetlerde gol yollarında da etkindi. Sarı-kırmızılılar, oynadığı son 5 maçtaki aldığı 5 galibiyette 17 kez rakip fileleri havalandırdı. Savunmada da işi sıkı tutan Cimbom, sadece 2 kez kalesini gole kapatamadı.

GALATASARAY LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, 17 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Yeni Malatyaspor ise kalesinde 29 gole engel olamadı. Cimbom, 35 kez gol sevinci yaşarken, Malatya ekibi de 34 kez rakip fileleri havalandırdı..