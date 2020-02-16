Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Son iki haftada 5 puan kaybeden şampiyon adaylarından Fenerbahçe, ateş hattından kaçmaya çalışan Ankaragücü’ne misafir oldu. Başşehir’deki sarı-lacivert derbiye hızlı başlayan Kanarya olsa da golü ev sahibi buldu. Önce Ozan Tufan’ın yokladığı Ankaragücü kalesine ilk isabetli şut 4. dakikada Kruse’den geldi, ancak Friedrich yumruklarıyla tehlikeyi önledi. 13’te Kaptan Sedat’ın pasına hareketlenen Michalak, kalesini terkeden Altay Bayındır'ın üzerinden topu aşırdı, Jailson’un araya girme çabasına rağmen meşin yuvarlağa son dokunan Lobzhanidze oldu: 1-0. Fenerbahçe 18’de Ozan’ın uzaktan şutunda beraberlik için umutlanırken Friedrich’in çeldiği topu Alihan uzaklaştırdı. 24’te ise savunmanın arkasına sarkan Michalak’a karşı karşıya pozisyonda Altay set çekerek farkın açıklamasını önledi.

Ankara'da ağır darbe

51’de Kulusic’in kafayı kendi ağlarına vurmasıyla umutlanan Fenerbahçe’nin beraberlik sevinci, pozisyonun başlangıcındaki ofsayta takıldı. Lobzhanidze ve Michalak’ın hızlı atakları, Rodrigues’in savunma dengesini bozan koşuları sarı-lacivertlilere kan terletirken, zayıf Fenerbahçe atakları hatasız Ankaragücü defansında eriyip gitti. 72’de arka direkte topla buluşan Gustavo kötü bir vuruşla net bir pozisyonu heba etti. 75’te ise Michalak soldan mükemmel taşıdığı topu ceza yayı üzerindeki Rodrigues’e çıkardı, Portekizli, Deniz’i çalımlayıp çok şık vurdu: 2-0. 83’te Vedat’ın penaltı beklentisini Mete Kalkavan es geçti. Uzatmanın son saniyelerinde Serdar Aziz ağları bulsa da artık çok geçti: 2-1. Ankaragücü altın değerinde 3 puanı cebine koyarken Fenerbahçe eve ağır yaralı döndü.

AKÇAY ÇOK MUTLU

Yakıtımız oldu!

Ankaragücü'nün teknik patronu Mustafa Reşit Akçay, "Büyük bir camiaya karşı galip gelmek gelecek günlerle ilgili bizi motive edecek ve yakıt olacak. Çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Seyircimize armağan ediyoruz" açıklaması yaptı.

KRUSE: KÖTÜ OYNADIK

Bu böyle gitmez

Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü oyun, kötü bir sonuç, bunu böyle devam ettiremeyiz. Bireysel performansım hakkında konuşmak istemiyorum çünkü bir bir takımız. Derbide en iyisini yapacağız" dedi.

Bir de Gustavo sıkıntısı

F.Bahçe dün Ankara'da altın değerinde üç puanın yanı sıra Luiz Gustavo'yu da kaybetti. Brezilyalı oyuncu gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli ön libero gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak G.Saray derbisinde forma giyemeyecek. Bu arada bir diğer ön libero Jailson dün Ersun Yanal tarafından yine stoperde görevlendirildi.

12 maçta 21 puan uçtu gitti

F.Bahçe geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da deplasman maçlarından çok çekti. Sarı-lacivertli takım çıktığı 12 dış saha maçında tam 21 puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Bu sezon tam 5 deplasman maçından eli boş dönen Ersun Yanal'ın takımı için belki de en acısı dünkü A.Gücü mağlubiyetiydi. Önümüzdeki hafta sahasında G.Saray'la sezonun en kritik maçına çıkacak olan Sarı Kanaryalar oldukça moralsiz bir hafta geçirecek. Fener ligde son galibiyetini 19. haftada Başakşehir önünde almıştı. Sonrasındaki üç maçtan tek beraberlik çıkarabilen (Alanya 1-1) Fenerbahçe iki de mağlubiyet alarak 9 puandan 8'ini kaybetti.