Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan dönüşünde uçakta futbolla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Ben bir Fenerbahçeliyim, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Yüksek Divan Kurulu üyesiyim ama özellikle arkadaşlarıma yönelik sarf edilen hakaretamiz ifadeler yenir yutulur şeyler değildir. Bir defa bu ülkeye hizmet veren bakan arkadaşlarımızı kalkıp da bu işin içine bulaştırmak çok ciddi bir yanlıştır" derken, "Kulüplerimizin yöneticilerinin bu konuda bir defa çok dikkatli olmaları, tribünlerdeki gelişmelere sahip olmaları lazım" sözlerini kullandı.

Sessiz kalamayız

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: Kalkıp bilip bilmeden, herhangi bir bakanımız hakkında 'filanca kulübü şöyle destekliyor, herhangi bir kulübe karşı şöyle bir tavrı var' gibi yaklaşımları bizim kabullenmemiz mümkün değil. Ben Kulüpler Birliği toplantısında bütün başkanlar oradayken söyledim, 'arkadaşlar sizden bir ricam var; lütfen siyaseti bu işe karıştırmayın' dedim. Biz bunu demişken, buna rağmen kalkıp da bu tür açıklamaların yapılması bizi ciddi manada üzer ve buna karşı da biz sessiz kalamayız...

VAR sistemi oturacak

Kalkıp da benim arkadaşlarım 'bu sene filanca kulüp şampiyon olacaktır, ya da olmalıdır veya temenni ediyorum' diye asla söylememelidir. Bizim tarafsızlığımız burada büyük önem arz ediyor. Biz tarafsızlığımızı korumalıyız. Ligin de artık son virajında kim şampiyon olursa olsun, hep beraber alkışlamamız lazım... VAR sisteminin de tabi eksileri var, artıları var. Bazı yerlerde bakıyorsunuz, hakikaten isabetli kararlar çıkıyor. Bu sürecin daha geçiş dönemi olduğunu düşünüyorum. Sistem zaman içinde oturacaktır...