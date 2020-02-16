Basketbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenerek kupanın sahibi oldu.
Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Beko
16.02.2020 - 19:06 | Son Güncelleme: 16.02.2020 - 19:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenerek kupanın sahibi oldu.
Etiketler : fenerbahçe beko,darüşşafaka tekfen,türkiye kupası,
681795 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/681795.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
22
12
7
3
19
43
2
Sivasspor
21
12
6
3
16
42
3
Trabzonspor
20
12
5
3
25
41
4
Alanyaspor
22
11
6
5
20
39
5
Galatasaray
21
11
6
4
18
39
6
Fenerbahçe
22
11
5
6
15
38
7
Beşiktaş
22
11
3
8
6
36
8
Göztepe
21
9
6
6
5
33
9
Gaziantep FK
21
7
6
8
-4
27
10
Malatyaspor
20
6
6
8
5
24
11
Gençlerbirliği
22
6
6
10
-8
24
12
Denizlispor
22
6
6
10
-9
24
13
Çaykur Rizespor
20
7
3
10
-9
24
14
Konyaspor
22
4
8
10
-13
20
15
Ankaragücü
22
4
8
10
-18
20
16
Antalyaspor
21
4
7
10
-18
19
17
Kasımpaşa
21
4
4
13
-18
16
18
Kayserispor
22
3
6
13
-32
15
Süper Lig Fikstür
22.Hafta Maçları
14.02.2020 20:00
Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş
15.02.2020 14:00
Denizlispor 0 - 1 Hes Kablo Kayserispor
15.02.2020 17:00
Konyaspor 1 - 3 Göztepe
15.02.2020 20:00
Ankaragücü 2 - 1 Fenerbahçe
16.02.2020 13:30
Alanyaspor 0 - 1 Gençlerbirliği
16.02.2020 16:00
Trabzonspor 2 - 1 Sivasspor
16.02.2020 19:00
Galatasaray - Yeni Malatyaspor
17.02.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Rizespor
17.02.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Kasimpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
22
12
6
4
12
42
2
Erzurum BB
21
11
5
5
8
38
3
Bursaspor
21
12
3
6
6
36
4
Adana Demirspor
21
9
7
5
16
34
5
Keçiörengücü
22
8
8
6
3
32
6
Akhisar Bld.Spor
22
8
8
6
2
32
7
Menemen Belediyespor
22
9
5
8
-1
32
8
Altay
22
8
7
7
2
31
9
Ümraniye
22
8
5
9
-2
29
10
Balıkesirspor
21
7
7
7
1
28
11
Fatih Karagümrük
21
7
7
7
-1
28
12
Giresunspor
20
7
7
6
-2
28
13
Altınordu
22
5
9
8
-6
24
14
İstanbulspor
20
5
8
7
0
23
15
Osmanlıspor
22
5
6
11
-10
18
16
Adanaspor
21
3
8
10
-11
17
17
Eskişehirspor
22
7
4
11
-5
16
18
Boluspor
22
2
10
10
-12
16
PTT 1. Lig Fikstür
22.Hafta Maçları
14.02.2020 19:00
Altinordu 2 - 2 Osmanlispor
15.02.2020 14:00
Hatayspor 2 - 3 Akhisarspor
15.02.2020 16:30
Boluspor 1 - 1 ümraniyespor
15.02.2020 19:00
Menemenspor 3 - 1 Eskişehirspor
16.02.2020 14:00
Keçiörengücü 2 - 0 Altay
16.02.2020 16:30
Karagümrük - Giresunspor
16.02.2020 16:30
Bursaspor - Adana Demirspor
16.02.2020 19:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Istanbulspor
17.02.2020 19:00
Adanaspor - Erzurumspor