Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun yedinci ve son gününde, erkekler serbest stilde repesaj ve final müsabakaları yapıldı.

Milli güreşçi Soner Demirtaş, son günün gündüz bölümünde ilk repesaj müsabakasında, Azerbaycanlı rakibi Khadzhimurad Gadzhiyev’in sakatlığı sebebiyle çıkmaması sebebiyle hükmen yendi.

Soner, ikinci repesaj müsabakasında da Moldovalı Valentin Borazin’i 11-0 sayı tuşuyla yenerek, bronz müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Milli güreşçi, şampiyonanın akşam bölümünde üçüncülük maçında Macar rakibi Murad Kuramagomedov ile karşılaştı. Macar rakibini, 5-0 mağlup eden Soner, bronz madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü olarak şampiyonayı tamamladı.

Soner'in bronz madalyası, A Milli Takım’ın serbest stildeki 2. bronzu, toplamda 3. madalyası oldu.