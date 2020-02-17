Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma’daki Avrupa Güreş Şampiyonası’nda çok istediğimiz altın madalyaya turnuvanın son gününde kavuştuk. Serbest stil 92 kiloda final maçına çıkan güreşçimiz Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi, Samuel Scherrer’i üstün bir mücadeleden sonra 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Maçın başında tek dalarak bir puan alan Süleyman ilerleyen dakikalarda benzer bir oyunla bir puan daha elde etti. Rakibine nefes aldırmayan Karadeniz bir de ihtar verdirerek 3-0 öne geçti ve maçtan zaferle ayrıldı.



> Soner’den bronz

Karadeniz minderde ay-yıldızlı bayrağımızla tur atarken, çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Bu ilk turnuvamdı, çok şükür altın madalyayla başladım. Depremde şehit olan vatandaşlarımıza, şehit askerlerimize bu madalyamı hediye ediyorum” sözlerini kullandı. 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş da Macar Murad Kuramagomedov’u 5-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı ve sevincimizi arttırdı.



MARŞIMIZI DİNLETTİ

Madalya töreninde Roma’da İstiklal Marşımızı okutan Karadeniz’i, Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da yaptığı sosyal medya paylaşımıyla kutladı.