Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-0 kaybedilen Başakşehir maçında oyundan çıkarılınca direkt soyunma odasına giden Burak Yılmaz’la aralarında herhangi bir problem olmadığını söyledi. Medyada çıkan “Burak Yılmaz’ı istemiyor. Sezon sonunda satılmasını isteyecek” şeklinde çıkan yorumlar hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı “Maçtan sonra da söyledim. Sahada adrenalini çok yüksek olan insanların yaptıklarını normal bir şekilde değerlendirmek hatadır. Ben de futbolculuğumda oyundan çıkarken defalarca soyunma odasına gittiğim oldu” sözlerini kullandı.



> Konuşmadım bile

Yakaladıkları sinerjiyi ilk fırsatta baltalamak isteyenlere gülüp geçtiğini belirten Sergen Hoca “Beşiktaş’taki uyumum sayesinde büyük başarılar yaşayacağımızı en çok bu yorumları yapanlar biliyor. O yüzden kendilerince zarar vermeye çalışıyorlar. Bu tip durumlardan kriz çıkarmaya çalışanlar avuçlarını yalasın. Benim ne Burak Yılmaz ne de başka bir oyuncumla aramda problem yok” diye konuştu. Siyah-beyazlıların hocası ayrıca Burak Yılmaz’la soyunma odasına gitme konusunu konuşmaya bile gerek duymadığını söyledi. >



Burak’ı iki defa çıkardı

Başakşehir maçında oyundan alınınca direkt soyunma odasına giden Burak Yılmaz, son iki maçta da son dakikalara doğru oyundan çıkarıldı. Yıldız oyuncu, Sergen Yalçın göreve gelene kadar bu sezon sakatlık dışında ilk on birde başladığı hiçbir maçta oyundan alınmamıştı.



1995’TEN BERİ...

En kötü Kartal

∂ Beşiktaş, son sezonların en büyük hüsranını yaşıyor. Bu sezon 11 galibiyet, üç beraberlik ve sekiz yenilgiyle 36 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, yedinci sırada kaldı. Beşiktaş, 22’nci haftalar dikkate alındığında, ligin 34 hafta olarak oynanmaya başladığı 1994-95’ten beri en kötü dereceyi bu sezon yaptı.