Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Kadıköy’de 20 yıldır kazanamayan Galatasaray, rakibinin dört puan önünde sahaya çıkacak. Tabii ki tüm hesaplar galibiyet üzerine. Amaç şampiyonluk potasından uzaklaşmamak ve 6 maçlık seriye birini daha eklemek. Bu bağlamda hem yönetim hem de teknik ekip seferberlik hâlinde... Mustafa Cengiz yönetimi, pazar günü oynanacak derbi öncesinde takıma ekonomik anlamda motivasyon yapacak. Oyuncuların alacakları hesabına yatacak. Bu da yaklaşık 6 milyon avro civarında bir rakama denk geliyor. Ayrıca başkan zorlu maçta takımı yalnız bırakmayacak ve Kadıköy’de olacak.



> Yirmi yıl etkilemez!

Teknik ekip tarafına gelirsek... Fatih Terim ve kurmayları, oyuncuların üzerindeki baskıyı azaltmak ve motivasyonu artırmak için yemek organize edecek. Yemeğe futbolcular aileleriyle beraber katılacak. Ki benzer uygulama geçtiğimiz sezonlarda da yapılmıştı. Ayrıca Fatih Hoca, derbi kadrosunu maç gününe kadar açıklamayacak ve herkesi hazır tutacak. Ayrıca yeni isimler üzerindeki derbi baskısı da aza indirgenmiş olacak. Aslan, 20 yıldır Kadıköy’de kazanamasa da Fatih Hoca ve yardımcıları bunun takım üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacağı görüşünde.



SORU İŞARETİ

Falcao’da belirsizlik

∂ Galatasaray’da sakatlığı geçen ve takımla çalışan Radamel Falcao derbide oynayacak mı? Herkesin en çok merak ettiği konulardan birisi... Bir tarafta form tutan ve neredeyse her maçta gol atan Âdem Büyük diğer tarafta kalitesi tartışılmaz olan ancak maç eksiği bulunan Falcao. Fatih Terim’in de şu anda ikilemde olduğu ve son ana kadar duruma bakacağı belirtiliyor.



Saracchi takımla çalıştı

Galatasaray’da Fatih Terim’in verdiği bir günlük izin sona erdi. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlarken sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan Saracchi çalışmaların tamamında yer aldı. Sağ arka adalesinde zorlanma olan Lemina ise günü özel tedavi programı ile geçirdi.



FARUN SÜREN:

Avantajlı gidiyoruz

Galatasaray’ın Kadıköy’de son kazandığı maçta başkan olan (22 Aralık 1999) Faruk Süren, İHA’ya konuştu. Süren “Fenerbahçe bizim tarihî rakibimiz ve dostumuz. Bizim 4 puanlık bir avantajımız var. Bu avantaj ile Kadıköy’e gideceğiz. Galip gelmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.