Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’da kalan tek takımımız Başakşehir Portekiz’den sıkıntılı bir sonuçla döndü: 1-3. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında son derece kötü bir orta saha kurgusu vardı temsilcimizde. Lizbon ekibi henüz 3. dakikada öne geçti. Acuna’nın kullandığı köşe vuruşunda Demba Ba’dan kurtulan Coates’in dokunuşu ağlarla buluştu: 1-0. Sporting sonrasında da dalga dalga geldi. Başakşehir’in orta sahasını piknikte gezercesine rahat geçen ev sahibinde Cabral ve Bataglia’nın yakın mesafeli vuruşlarında kaleci Mert gole izin vermedi. Cavral 26’da ağlarımızı havalandırsa da neyse ki VAR kararıyla ofsayt kararı çıktı.



> Rövanş 27 Şubat’ta

Uzun mesafeli defans arkasına atılan toplarda Ponk ve Skrtel’in ağır yapısı birçok tehlikeyi beraberinde getirdi. Kanatları da iyi kullanan Sporting ilk yarının son bölümünde iki farkı yakaladı. Sağdan akıp gelen bek Ristovski’nin içeri çıkardığı topa Ponk’un gafletinde vuran Sporar oldu: 2-0. İkinci yarıya da istediği gibi giren Sporting, 51’de soldan kalemize inen Vietto’yla farkı üçe çıkardı: 3-0. 76’da eski F.Bahçeli Neto on sekiz içinde Demba Ba’yı indirince karar penaltı oldu. Visca fırsatı kaçırmadı ve rövanş için takımımıza umut verdi: 3-1. Karşılaşmanın rövanşı 27 Şubat’ta İstanbul’da oynanacak.



OKAN HOCA UMUTLU

Turu geçebiliriz

∂ Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Maçın başındaki erken gol yemek psikolojimizi aşağı çekti. Deplasman maçıydı. Avantaj yakalamak önemliydi. İkinci maç için 2-0’lık galibiyet bize turu getirebilir. Burada 1 golü bulmak çok önemliydi” sözlerini kullandı.



YALNIZ BIRAKMADILAR

Özdemir-Güneş maçta

∂ Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden izledi. Rakibin golleri geldikçe morali bozulan ikilinin maç biter bitmez Jose Alvalade Stadı’ndan ayrılması dikkat çekti.