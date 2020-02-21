Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş’ta nefesler tutuldu, Vodafone Park’ta yarın oynanacak Trabzonspor maçı bekleniyor. Camiada herkes kritik karşılaşmada kazanılacak üç puana kilitlenmiş durumda. Siyah-beyazlıların yıldızı golcüsü Burak Yılmaz da hırs küpü. Ligin lideriyle oynanacak maç için sabırsızlanan tecrübeli futbolcu, dev kapışmada en az bir gol atacağını iddia etti. Pozisyona girmekte zorlanmadıklarını ancak son oynanan Başakşehir maçında büyük şanssızlıklar yaşadıklarını ifade eden Burak Yılmaz, Başakşehir maçında kaçan gollerin acısını Trabzonspor’dan çıkaracaklarını söyledi. Taraftarlarının önünde çıkacakları karşılaşmada takım olarak üç puana inandıklarını belirten yıldız oyuncu “Maçı kazanacağımızdan neredeyse eminim. Dört gözle bu maçı bekliyorum. En az bir gol atacağıma da inanıyorum” sözlerini kullandı.



> Taraftarın gücü

Trabzonspor maçının kendilerini için çok büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Burak Yılmaz “Şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmamız için her şey bizim elimizde. Bu maçı kazanarak yeniden iddialı konuma geleceğiz” dedi. Taraftarların maçtaki en önemli itici güçlerinin olacağını söyleyen 34 yaşındaki santrfor, “Vodafone Park’ta atmosferin yüksek olduğu maçlarda kazanmamak, kazanmaktan çok daha zor. Bize verilen desteği karşılıksız bırakmayarak sahadan üç puanla ayrılmamız lazım” diye konuştu. Öte yandan Sergen Yalçın’ın göreve başlamasıyla birlikte takıma çok olumlu bir hava geldiğini belirten Burak Yılmaz “En önemlisi takım daha cesur ve atak bir futbol oynuyor. Bu da bizim kendimize güvenmemizi sağlıyor” dedi.



HASTALIKLA SAVAŞIYOR

Âdem Ljajic çok zor

∂ Ligde yarın lider Trabzonspor’u misafir edecek olan Beşiktaş’ta, Âdem Ljajic huzursuzluğu yaşanıyor. Şiddetli bademcik enfeksiyonu ve yüksek ateş nedeniyle serum tedavisi gören ve hafta başından bu yana antrenmanlara katılmayan Boşnak asıllı yıldız dünkü çalışmada da yer almadı. Kulüp doktorlarının teknik direktör Sergen Yalçın’a verdiği raporda Ljajic’in şu anda güçten düştüğü ve Trabzonspor maçına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.