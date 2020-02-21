Türkiye, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Hollanda'ya 72-65 mağlup oldu.
Türkiye, Hollanda'ya 72-65 mağlup oldu
21.02.2020 - 21:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 - 21:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Hollanda'ya 72-65 mağlup oldu.
Etiketler : Türkiye Hollanda maçı,basketbol,
683057 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/683057.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Trabzonspor
21
13
5
3
26
44
2
Başakşehir
22
12
7
3
19
43
3
Galatasaray
22
12
6
4
19
42
4
Sivasspor
22
12
6
4
15
42
5
Alanyaspor
22
11
6
5
20
39
6
Fenerbahçe
22
11
5
6
15
38
7
Beşiktaş
22
11
3
8
6
36
8
Göztepe
21
9
6
6
5
33
9
Gaziantep FK
22
8
6
8
-2
30
10
Malatyaspor
21
6
6
9
4
24
11
Gençlerbirliği
22
6
6
10
-8
24
12
Denizlispor
22
6
6
10
-9
24
13
Çaykur Rizespor
21
7
3
11
-11
24
14
Antalyaspor
22
5
7
10
-16
22
15
Konyaspor
22
4
8
10
-13
20
16
Ankaragücü
22
4
8
10
-18
20
17
Kasımpaşa
22
4
4
14
-20
16
18
Kayserispor
22
3
6
13
-32
15
Süper Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
21.02.2020 20:00
Sivasspor - Alanyaspor
22.02.2020 14:00
Hes Kablo Kayserispor - Konyaspor
22.02.2020 17:00
Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
22.02.2020 20:00
Beşiktaş - Trabzonspor
23.02.2020 13:30
Yeni Malatyaspor - Fraport-tav Antalyaspor
23.02.2020 16:00
Gençlerbirliği - Ankaragücü
23.02.2020 19:00
Fenerbahçe - Galatasaray
24.02.2020 20:00
Rizespor - Başakşehir
24.02.2020 20:00
Kasimpaşa - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
22
12
6
4
12
42
2
Erzurum BB
22
11
6
5
8
39
3
Bursaspor
22
13
3
6
7
39
4
Adana Demirspor
22
9
7
6
15
34
5
Keçiörengücü
22
8
8
6
3
32
6
Akhisar Bld.Spor
22
8
8
6
2
32
7
Menemen Belediyespor
22
9
5
8
-1
32
8
Altay
22
8
7
7
2
31
9
Fatih Karagümrük
22
8
7
7
0
31
10
Ümraniye
22
8
5
9
-2
29
11
Giresunspor
21
7
7
7
-3
28
12
Balıkesirspor
22
7
7
8
-4
28
13
İstanbulspor
21
6
8
7
5
26
14
Altınordu
22
5
9
8
-6
24
15
Osmanlıspor
22
5
6
11
-10
18
16
Adanaspor
22
3
9
10
-11
18
17
Eskişehirspor
22
7
4
11
-5
16
18
Boluspor
22
2
10
10
-12
16
PTT 1. Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
21.02.2020 19:00
Osmanlispor - Menemenspor
21.02.2020 19:00
Eskişehirspor - Hatayspor
22.02.2020 14:00
Erzurumspor - Bursaspor
22.02.2020 14:00
ümraniyespor - Keçiörengücü
22.02.2020 16:30
Akhisarspor - Karagümrük
22.02.2020 19:00
Adana Demirspor - Altinordu
23.02.2020 14:00
Giresunspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
23.02.2020 16:30
Altay - Adanaspor
23.02.2020 19:00
Istanbulspor - Boluspor