Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde heyecan alt kategorilerde yapılan karşılaşma ile yaşadı. U19 Elit Gelişim Ligi 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden Atalay Yıldırım'ın 2 ve Yunus Akgün'ün tek golü ile derbiden 3-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin golünü ise Muhammed Gümüşkaya kaydetti.
İlk derbi Galatasaray'ın
22.02.2020 - 17:05 | Son Güncelleme: 22.02.2020 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
U19 Elit Gelişim Ligi 23. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : derbi,galatasaray,futbol,
683260 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/683260.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
23
13
6
4
16
45
2
Trabzonspor
21
13
5
3
26
44
3
Başakşehir
22
12
7
3
19
43
4
Galatasaray
22
12
6
4
19
42
5
Alanyaspor
23
11
6
6
19
39
6
Fenerbahçe
22
11
5
6
15
38
7
Beşiktaş
22
11
3
8
6
36
8
Göztepe
21
9
6
6
5
33
9
Gaziantep FK
22
8
6
8
-2
30
10
Malatyaspor
21
6
6
9
4
24
11
Gençlerbirliği
22
6
6
10
-8
24
12
Denizlispor
22
6
6
10
-9
24
13
Çaykur Rizespor
21
7
3
11
-11
24
14
Antalyaspor
22
5
7
10
-16
22
15
Konyaspor
23
4
9
10
-13
21
16
Ankaragücü
22
4
8
10
-18
20
17
Kasımpaşa
22
4
4
14
-20
16
18
Kayserispor
23
3
7
13
-32
16
Süper Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
21.02.2020 20:00
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
22.02.2020 14:00
Hes Kablo Kayserispor 2 - 2 Konyaspor
22.02.2020 17:00
Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
22.02.2020 20:00
Beşiktaş - Trabzonspor
23.02.2020 13:30
Yeni Malatyaspor - Fraport-tav Antalyaspor
23.02.2020 16:00
Gençlerbirliği - Ankaragücü
23.02.2020 19:00
Fenerbahçe - Galatasaray
24.02.2020 20:00
Rizespor - Başakşehir
24.02.2020 20:00
Kasimpaşa - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
23
13
6
4
13
45
2
Erzurum BB
23
12
6
5
9
42
3
Bursaspor
23
13
3
7
6
39
4
Adana Demirspor
22
9
7
6
15
34
5
Akhisar Bld.Spor
22
8
8
6
2
32
6
Keçiörengücü
23
8
8
7
1
32
7
Ümraniye
23
9
5
9
0
32
8
Menemen Belediyespor
23
9
5
9
-3
32
9
Altay
22
8
7
7
2
31
10
Fatih Karagümrük
22
8
7
7
0
31
11
Giresunspor
21
7
7
7
-3
28
12
Balıkesirspor
22
7
7
8
-4
28
13
İstanbulspor
21
6
8
7
5
26
14
Altınordu
22
5
9
8
-6
24
15
Osmanlıspor
23
6
6
11
-8
21
16
Adanaspor
22
3
9
10
-11
18
17
Eskişehirspor
23
7
4
12
-6
16
18
Boluspor
22
2
10
10
-12
16
PTT 1. Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
21.02.2020 19:00
Osmanlispor 2 - 0 Menemenspor
21.02.2020 19:00
Eskişehirspor 0 - 1 Hatayspor
22.02.2020 14:00
Erzurumspor 2 - 1 Bursaspor
22.02.2020 14:00
ümraniyespor 2 - 0 Keçiörengücü
22.02.2020 16:30
Akhisarspor - Karagümrük
22.02.2020 19:00
Adana Demirspor - Altinordu
23.02.2020 14:00
Giresunspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
23.02.2020 16:30
Altay - Adanaspor
23.02.2020 19:00
Istanbulspor - Boluspor