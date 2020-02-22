Konyaspor, Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "2 gol bulmamız, öne geçmemiz ve golü yemediğimiz zamana kadar her şey istediğimiz gibiydi. Hızlı hücuma çıkıyorduk. Bunu da iyi beceriyorduk. Etkili de olduk ama tabi bazen istemediğiniz golleri yiyebiliyorsunuz. Ona rağmen ilk yarıda hemen hemen istediklerimizi yaptık. İkinci yarı belki baskı altına girdik ama ona rağmen pozisyon bulduk. Özellikle artık oyunun kopma noktasına geldiğinde, golü yemeden önceki pozisyonda golü bulsaydık her şey bitmiş olacaktı. 3-1 öne geçecektik. Futbolda bazen bunlar oluyor. Oyuncularımın özellikle ben geldikten sonraki süreçteki duygusal durumları, reaksiyonları istediğimiz gibi değildi. Şu an istediğimiz gibi. Bu beni sevindiriyor. Dolayısıyla yaptığımız mücadele çok önemliydi. Gösterdikleri reaksiyon çok önemliydi. Artık bundan sonraki maçta daha farklı olacak. Bizi destekleyen taraftarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bülent Korkmaz: Yaptığımız mücadele çok önemliydi
22.02.2020 - 17:07 | Son Güncelleme: 22.02.2020 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 2-2 berabere kaldıkları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yaptığımız mücadele çok önemliydi" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : konyaspor,Bülent Korkmaz,mücadele,
683261 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/683261.aspx
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A.
P.
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Sivasspor
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13
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4
16
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Trabzonspor
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13
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3
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3
Başakşehir
22
12
7
3
19
43
4
Galatasaray
22
12
6
4
19
42
5
Alanyaspor
23
11
6
6
19
39
6
Fenerbahçe
22
11
5
6
15
38
7
Beşiktaş
22
11
3
8
6
36
8
Göztepe
21
9
6
6
5
33
9
Gaziantep FK
22
8
6
8
-2
30
10
Malatyaspor
21
6
6
9
4
24
11
Gençlerbirliği
22
6
6
10
-8
24
12
Denizlispor
22
6
6
10
-9
24
13
Çaykur Rizespor
21
7
3
11
-11
24
14
Antalyaspor
22
5
7
10
-16
22
15
Konyaspor
23
4
9
10
-13
21
16
Ankaragücü
22
4
8
10
-18
20
17
Kasımpaşa
22
4
4
14
-20
16
18
Kayserispor
23
3
7
13
-32
16
Süper Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
21.02.2020 20:00
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
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Hes Kablo Kayserispor 2 - 2 Konyaspor
22.02.2020 17:00
Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
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Beşiktaş - Trabzonspor
23.02.2020 13:30
Yeni Malatyaspor - Fraport-tav Antalyaspor
23.02.2020 16:00
Gençlerbirliği - Ankaragücü
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Fenerbahçe - Galatasaray
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Rizespor - Başakşehir
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Kasimpaşa - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
23
13
6
4
13
45
2
Erzurum BB
23
12
6
5
9
42
3
Bursaspor
23
13
3
7
6
39
4
Adana Demirspor
22
9
7
6
15
34
5
Akhisar Bld.Spor
22
8
8
6
2
32
6
Keçiörengücü
23
8
8
7
1
32
7
Ümraniye
23
9
5
9
0
32
8
Menemen Belediyespor
23
9
5
9
-3
32
9
Altay
22
8
7
7
2
31
10
Fatih Karagümrük
22
8
7
7
0
31
11
Giresunspor
21
7
7
7
-3
28
12
Balıkesirspor
22
7
7
8
-4
28
13
İstanbulspor
21
6
8
7
5
26
14
Altınordu
22
5
9
8
-6
24
15
Osmanlıspor
23
6
6
11
-8
21
16
Adanaspor
22
3
9
10
-11
18
17
Eskişehirspor
23
7
4
12
-6
16
18
Boluspor
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2
10
10
-12
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