Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında evinde Altınordu’yu 4-2 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, “3-0'dan sonra maçın 3-2'ye gelmemesi lazım. Genel olarak baktığımızda ilk yarıdan memnunum, ikinci yarı ise sıkıntılar yaşadık. Önemli olan galip gelmekti, onu da 4 golle başardık. Her hafta galibiyet için çıkıyoruz maçlara, bu kolay bir şey değil. Topu daha fazla ayağımızda tutabilmemiz lazım, bazı oyuncularımızla bu hafta konuşacağım. 3-0 öndeyken topu dinlendirebilmemiz lazım. Zaman zaman düşüşler olabilir, biz ofansif bir takımız ama orada topla oynamamız lazım, topu dinlendirebilmeliyiz. Genel anlamda futbolcularımdan memnunum. Şu an için hiçbir şey kaybetmedik. Lig ikincisiyle aramızda 5 puan fark var. Sonuna kadar ilk ikiye girmeyi zorlayacağız” diye konuştu.
Uğur Tütüneker: Önemli olan galip gelmekti
22.02.2020 - 21:35 | Son Güncelleme: 22.02.2020 - 21:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Altınordu galibiyetinin ardından, “Genel olarak baktığımızda ilk yarıdan memnunum, ikinci yarı ise sıkıntılar yaşadık. Önemli olan galip gelmekti, onu da 4 golle başardık” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adana Demirspor,Uğur Tütüneker,futbol,Altınordu,
683303 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/683303.aspx
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PTT 1. Lig
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Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
23
13
6
4
16
45
2
Trabzonspor
21
13
5
3
26
44
3
Başakşehir
22
12
7
3
19
43
4
Galatasaray
22
12
6
4
19
42
5
Alanyaspor
23
11
6
6
19
39
6
Fenerbahçe
22
11
5
6
15
38
7
Beşiktaş
22
11
3
8
6
36
8
Göztepe
21
9
6
6
5
33
9
Gaziantep FK
22
8
6
8
-2
30
10
Malatyaspor
21
6
6
9
4
24
11
Gençlerbirliği
22
6
6
10
-8
24
12
Denizlispor
22
6
6
10
-9
24
13
Çaykur Rizespor
21
7
3
11
-11
24
14
Antalyaspor
22
5
7
10
-16
22
15
Konyaspor
23
4
9
10
-13
21
16
Ankaragücü
22
4
8
10
-18
20
17
Kasımpaşa
22
4
4
14
-20
16
18
Kayserispor
23
3
7
13
-32
16
Süper Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
21.02.2020 20:00
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
22.02.2020 14:00
Hes Kablo Kayserispor 2 - 2 Konyaspor
22.02.2020 17:00
Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
22.02.2020 20:00
Beşiktaş - Trabzonspor
23.02.2020 13:30
Yeni Malatyaspor - Fraport-tav Antalyaspor
23.02.2020 16:00
Gençlerbirliği - Ankaragücü
23.02.2020 19:00
Fenerbahçe - Galatasaray
24.02.2020 20:00
Rizespor - Başakşehir
24.02.2020 20:00
Kasimpaşa - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
23
13
6
4
13
45
2
Erzurum BB
23
12
6
5
9
42
3
Bursaspor
23
13
3
7
6
39
4
Adana Demirspor
22
9
7
6
15
34
5
Akhisar Bld.Spor
22
8
8
6
2
32
6
Keçiörengücü
23
8
8
7
1
32
7
Ümraniye
23
9
5
9
0
32
8
Menemen Belediyespor
23
9
5
9
-3
32
9
Altay
22
8
7
7
2
31
10
Fatih Karagümrük
22
8
7
7
0
31
11
Giresunspor
21
7
7
7
-3
28
12
Balıkesirspor
22
7
7
8
-4
28
13
İstanbulspor
21
6
8
7
5
26
14
Altınordu
22
5
9
8
-6
24
15
Osmanlıspor
23
6
6
11
-8
21
16
Adanaspor
22
3
9
10
-11
18
17
Eskişehirspor
23
7
4
12
-6
16
18
Boluspor
22
2
10
10
-12
16
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Akhisarspor - Karagümrük
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