Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FB GS maçını şifresiz canlı takip etmek için doğru adrestesiniz. Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Fenerbahçe evinde kazanarak liderlik yarışından düşmemenin peşinde. Öte yandan Galatasaray ise zirveden kopmamak ve 22 yıl süren Kadıköy'de galibiyet hasretini sona erdirmek için zorlu deplasmanda galibiyetin hesabını yapıyor. Sarı-Lacivertli takımda en önemli eksik sarı kart cezalısı Gustavo. Galatasaray'da ise Lemina sakatlığı sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz canlı anlatımı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

23 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak mücadel beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

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Fenerbahçe - Galatasaray muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Jailson, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Tolgay Arslan), Max Kruse, Vedat Muric.

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Adem Büyük (Radamel Falcao).

- Fenerbahçe 5 yıl bekledi

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti.

Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.

Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.

- 18 ayrı statta karşılaştılar

Fenerbahçe ile Galatasaray, 390 maçın sığdığı rekabette 18 ayrı statta karşılaştı.

Rakipler, İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom, Yeni Erzurum (Şimdiki adı Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs ve Antalya statlarında sahaya çıktı.

- Bir maçta dörder gol atanlar

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde şimdiye dek aynı maçta bir futbolcu tarafından en fazla atılan gol sayısı 4 oldu.

Galatasaraylı Celal İbrahim, Cemil Gürgen ve Metin Oktay ile Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel, rakip filelere bir maçta dörder gol atma başarısını gösterdi.

- En çok görülen sonuç: 1-0

İki takımın 111 yıllık geçmişinde, geride kalan 390 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda tam 73 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 48 kez 2-1'lik skor alındı.

- En çok mart ayında karşılaştılar

Fenerbahçe ile Galatasaray, en çok mart, en az ise temmuz aylarında karşılaştı.

İki takım, mart ayında 51 kez birbirleriyle karşılaştı, temmuz ayında ise yalnızca 10 kez maç yaptı.

- En farklı skorlu maç

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı.

İstanbul Ligi'nde 12 Şubat 1911'de yapılan maçı, Galatasaray 7-0 kazandı.

- Fenerbahçe'nin farklı skorlu galibiyetleri

Fenerbahçe ise rakibi Galatasaray karşısında şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti, 2002-2003 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçta elde etti.

6 Kasım 2002'deki müsabakayı 6-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, aynı zamanda lig maçlarında iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyete imza attı.

- En gollü maçlar

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü.

Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.

GALATASARAY'DAN DERBİ PAYLAŞIMI

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak Galatasaray bu maç öncesinde saat 19.05'te derbiyle ilgili çalışmaların yer aldığı görüntüleri paylaştı.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile yarın Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Galatasaray, bu maç öncesinde sosyal medya hesabından derbi ile ilgili video paylaştı. Saat 19.05'te 'Hedef 23' etiketi ile paylaşılan videoda futbolcuların tesislere gelişi, antrenmandan ve maç toplantılarından görüntüler yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe'de Gustavo cezalı!

Fenerbahçe'de bu önemli derbi öncesi Gustova sarı kart cezalısı. Sarı-Lacivertli takımın 2-0 yenildiği Ankaragücü maçında kart gören Brezilyalı futbolcusu Galatasaray maçında oynamayacak. Ayrıca Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues de bu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Lemina sıkıntısı...

Galatasaray'da Mario Lemina sakatlığı nedeniyle büyük ihtimalle Kadıköy'de oynanacak derbide forma giyemeyecek. Sarı-Kırmızılı takımda ayrıca Andone ve Falcao'nun sakatlığı tamamen geçti. Fatih Terim şans verirse iki isim de derbide oynayabilecek.

Galatasaray, Kadıköy’de 20 yıldır kazanamıyor

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999’da 2-1’lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 20 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

Galatasaray, 1999’daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy’de 23 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3’ü Türkiye Kupası, 20’si de lig olmak üzere Kadıköy’de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 kez de berabere kaldı.

Kadıköy’de 15 gol attı, 44 gol yedi

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 23 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 44 gole engel olamadı.

Galatasaray, Kadıköy’de çıktığı 23 maçın 12’sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise iki takım da gol atamadı.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 391. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig’de yarın yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı’nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 390 maçtan 146’sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe’nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

Ligde 126. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 125 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.