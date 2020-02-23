Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar koreografi gösterisinde bulundu. Okul açık tribününde açılan ‘Rocky & Muhammed Ali’ pankartlarının yanı sıra orta alanda yer alan ‘Seni de Seni Seveni de Sevmiyoruz’ pankartı yer aldı.
Fenerbahçeli taraftarlardan derbi koreografisi
23.02.2020 - 19:38 | Son Güncelleme: 23.02.2020 - 19:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde koreografi gösterisinde bulundu.
Etiketler : fenerbahçe,galatasaray,
683504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/683504.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Trabzonspor
22
13
6
3
26
45
2
Sivasspor
23
13
6
4
16
45
3
Başakşehir
22
12
7
3
19
43
4
Galatasaray
22
12
6
4
19
42
5
Alanyaspor
23
11
6
6
19
39
6
Fenerbahçe
22
11
5
6
15
38
7
Beşiktaş
23
11
4
8
6
37
8
Göztepe
22
9
7
6
5
34
9
Gaziantep FK
23
8
7
8
-2
31
10
Antalyaspor
23
6
7
10
-15
25
11
Malatyaspor
22
6
6
10
3
24
12
Gençlerbirliği
22
6
6
10
-8
24
13
Denizlispor
22
6
6
10
-9
24
14
Çaykur Rizespor
21
7
3
11
-11
24
15
Konyaspor
23
4
9
10
-13
21
16
Ankaragücü
22
4
8
10
-18
20
17
Kasımpaşa
22
4
4
14
-20
16
18
Kayserispor
23
3
7
13
-32
16
Süper Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
21.02.2020 20:00
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
22.02.2020 14:00
Hes Kablo Kayserispor 2 - 2 Konyaspor
22.02.2020 17:00
Göztepe 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
22.02.2020 20:00
Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor
23.02.2020 13:30
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Fraport-tav Antalyaspor
23.02.2020 16:00
Gençlerbirliği 1 - 0 Ankaragücü
23.02.2020 19:00
Fenerbahçe - Galatasaray
24.02.2020 20:00
Rizespor - Başakşehir
24.02.2020 20:00
Kasimpaşa - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
23
13
6
4
13
45
2
Erzurum BB
23
12
6
5
9
42
3
Bursaspor
23
13
3
7
6
39
4
Adana Demirspor
23
10
7
6
17
37
5
Fatih Karagümrük
23
9
7
7
2
34
6
Keçiörengücü
23
8
8
7
1
32
7
Ümraniye
23
9
5
9
0
32
8
Akhisar Bld.Spor
23
8
8
7
0
32
9
Menemen Belediyespor
23
9
5
9
-3
32
10
Altay
22
8
7
7
2
31
11
Balıkesirspor
23
8
7
8
-1
31
12
Giresunspor
22
7
7
8
-6
28
13
İstanbulspor
21
6
8
7
5
26
14
Altınordu
23
5
9
9
-8
24
15
Osmanlıspor
23
6
6
11
-8
21
16
Adanaspor
22
3
9
10
-11
18
17
Eskişehirspor
23
7
4
12
-6
16
18
Boluspor
22
2
10
10
-12
16
PTT 1. Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
21.02.2020 19:00
Osmanlispor 2 - 0 Menemenspor
21.02.2020 19:00
Eskişehirspor 0 - 1 Hatayspor
22.02.2020 14:00
Erzurumspor 2 - 1 Bursaspor
22.02.2020 14:00
ümraniyespor 2 - 0 Keçiörengücü
22.02.2020 16:30
Akhisarspor 0 - 2 Karagümrük
22.02.2020 19:00
Adana Demirspor 4 - 2 Altinordu
23.02.2020 14:00
Giresunspor 0 - 3 Ekol Hastanesi Balikesirspor
23.02.2020 16:30
Altay - Adanaspor
23.02.2020 19:00
Istanbulspor - Boluspor