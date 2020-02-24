Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy’de bir tarih bitti yeni bir tarih başladı Fenerbahçe taraftarının ise büyük isyanı vardı. Tribünleri dolduran ve bu sezon koşulsuz olarak takımlarına, yönetime büyük destek veren taraftarlar, 3-1’lik skoru kabullenemedi. 20 yıl aradan sonra rakibine sahasında kaybeden Fenerbahçe’de taraftarlar, Ersun Yanal’ı istifaya çağırdı. Yönetim de tepkilerden nasibini aldı. Stadyumun protokol kapısında toplanan bir grup taraftarlar, “Ali Koç gelecek hesap verecek” diye tempo tutarken yönetimi de istifaya çağırdı. Eski başkan Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlar vardı. Bazı taraftarlar çıkış kapısı önünde bulunan demir parmaklıkları kırdı.



> Meler konuşsun!

Kaptan Ozan Tufan’ın hedefinde ise hakem Halil Umut Meler vardı. Tufan “Söylenecek bir şey yok Halil Umut Meler konuşsun. Maçın başından beri Serdar ve bana sürekli sarı kartın var ‘müdahale etme’ diyor. Böyle düzen olabilir mi? Burada yenersin yenilirsin önemli değil. Hakem iyi niyetli gelmeli. TFF yetkilisi Galatasaray kazandı diye fotoğraf çekiyor. Böyle bir şey yok. Bu insanların hakları yenmesin. Ceza alabilirim umurumda değil. Çok yazık. Futbol çok farklı yere gidiyor. Dudağım kanıyor, yüzüme vuruyor bir şey yok. Art arda 8 tane faul veriyor ‘size iyi niyetliyim’ diyor. Halil Umut Meler iyi niyetli gelmedi. Fenerbahçe’ye çok değişik şeyler yapılıyor. Ömer Bayram bile ‘hakem buraya iyi niyetli gelmemiş’ dedi” ifadesini kullandı.



Tribünden atladı

Maç sonu Kadıköy’de yüksek gerilim vardı. Bazı Fenerbahçe taraftarlarının hedefinde olan ve küfürler yiyen başkan Ali Koç, protokol tribününden aşağıya atladı. Kısa süreli bir karmaşa yaşandı. Güvenlik güçleri de önlemler aldı.



Olaylar çıktı

Derbi bitti, Galatasaray takımı taraftarına gitti, kale arkasındaki sarı-lacivertli taraftarlar ise koltukları kırıp sahaya attı. Samandıra’da da takım otobüsüne şişeler atıldı.



VAR’a bile gidilmedi

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Kazak, yayıncı kuruluşa “Maç ile ilgili değerlendirme yok. Hakemin tartışıldığı maç oldu. VAR’a bile gidilmeye tenezzül edilmedi. Hakem oyuncularımızı baskı altına aldı. Benim verdiğim cevaplar sizi tatmin etmeyecek. İki gün sonra Ersun Hoca açıklama yapar, gerekenleri söyler” açıklamasını yaptı.



ERSUN YANAL BIRAKACAK MI?

İstifa şimdilik yok

Üst üste kötü sonuçlar alan ve zirveden kopan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal gerekeni yapmaya hazır! Geçtiğimiz günlerde de kulübün çıkarları doğrultusunda gerekirse görevi bırakabileceğinin sinyallerini veren Yanal’ın her an görevi bırakabileceği öğrenildi. Ersun Hoca maç sonu kendi özel aracıyla stattan ayrıldı.



Yanal’a oyundan atıldı!

Sarı-lacivertli taraftarların istifa davetinde bulunduğu Ersun Yanal maçta kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu bir pozisyon sonrası saha içine girip hakemin kararına tepki gösterdi. Halil Umut Meler de teknik alan ihlalinden Yanal’ı tribüne gönderdi.



İki de kayıp var

Fenerbahçe, derbiyi kaybetmekle kalmadı iki oyuncusu da cezalı duruma düştü. Kart sınırındaki isimlerden Isla sarı görüp cezalı duruma düştü. Ayrıca Belhanda ile tartışan ve yedek kulübesine kadar rakibini kovalayıp kırmızı gören Deniz Türüç de cezalı olacak. İki isim Antalyaspor maçında yok.