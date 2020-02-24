Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



EMİN ULUÇ - Son 3 haftada galibiyete hasret Fenerbahçe, geleneksel bir Kadıköy zaferiyle şampiyonluk yarışına tutunmak, 6 maçlık seriyle moral depolayan Galatasaray ise 20 yıllık kâbusa son vererek liderliğe ortak olmak istiyordu. Çubukluların müthiş taraftar desteğine rağmen derbiye parçalılar hızlı başladı. Onyekuru savunma arkasına atılan topa düzgün vurabilse sarı-kırmızılılar ilk dakikada öne geçecekti. Nijeryalı 4. dakika daha net bir fırsatı da cömertçe harcayarak, Altay’la karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı yandan auta yolladı. 7’de Falcao’nun kafa vuruşu da kaleyi tutmazken, 21’de tabela değişti. Kruse ile verkaça giren Muriç, Marcao’nun darbesiyle ceza alanında yerde kalınca Halil Umut Meler düdüğünü penaltı için çaldı. Beyaz noktaya gelen Alman, Muslera’nın tersinden ağları havalandırdı: 1-0.



> Efsane sona erdi

Ancak Galatasaray golden sonra temposunu yükseltti. 34’te Onyekuru’nun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda Altay’ı geçen topu Ozan Tufan çizgiden çıkardı. 40’ta Ömer’in soldan kullandığı kornerde herkesin seyrettiği topa Donk net bir kafa vuruşu yaptı: 1-1. İkinci yarının ilk tehlikesi Fenerbahçe’den geldi. Tolgay’ın ortasında arka direkte kendini unutturan Isla net fırsatta kafayı auta vurdu. 65’te Altay’ın hatalı pasında topu kapan Belhanda bekletmeden kaleye vurdu, ancak genç eldiven çabuk hareket ederek hatasını telafi etti. 77’de soldan ceza sahasına giren Onyekuru, Jailson darbesiyle yerde kalınca Halil Umut Meler ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 80’de atışı kullanan Falcao Aslan'ı öne taşıdı: 1-2. Gerginleşen maçta Belhanda ve Deniz Türüç kırmızıyla atıldı. Uzatmada Onyekuru karşı karşıya pozisyonda Altay'ı avlayarak, Kadıköy’de 20 yıllık geleneğin sonunu getirdi: 1-3.



Florya'da büyük coşku

Maçın ardından 20 yıllık hasreti biten G.Saray taraftarları soluğu Florya'da aldı. Binlerce sarı-kırmızılı taraftar meşaleler yakıp şampiyonluk şarkıları söyleyerek takım otobüsünü karşıladı.



Ders diye okutulsun

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz maçın ardından çok mutluydu. Cengiz, "Marjinal değeri çok yüksek bir galibiyet. Bunun nedeni hem rakibin değerli olması, hem de 21 yıldır kazanamamız" derken, "Bu sayın rakibimize verdiğimiz değeri de gösteriyor. İktisat derslerinde okutulması gereken bir galibiyet. Bize nasip ve kısmet oldu. Teknik kadromuzu, oyuncularımızı tek tek kutluyorum. Taraftarlarımıza da selam olsun" dedi.



Aslan tarih yazdı

Galatasaray, tarihî bir galibiyete imza attı. Fenerbahçe deplasmanında 22 Aralık 1999'da aldığı galibiyetten sonraki 23 resmî maçı kazanamayan sarı-kırmızılı takım, rakibini 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de yenerek bu kötü seriye son verdi. Cimbom, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 3'ü Türkiye Kupası, 20'si lig olmak üzere oynadığı 23 müsabakada 15 kez yenilmiş, 8 defa da berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı takım, F.Bahçe deplasmanında 7 bin 368 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı. Öte yandan, G.Saray'ın başkan yardımcısı Yusuf Günay, "Son derece mutluyuz, inanılmaz mutluyuz. G.Saray inşallah bu yıl da şampiyon olacak. Bu hafta sessiz kaldık, inanıyorduk ve konsantre olduk. Kenetlendik, muhteşem bir galibiyet geldi" ifadelerini kullandı.



Işıkları kapattılar

Galatasaraylı taraftarların kutlamalara başladığı ve henüz Şükrü Saracoğlu'ndan çıkmadığı sırada, Fenerbahçe stat yönetimi ışıkları söndürdü. Bunun üzerine akıllara Galatasaray'ın 2011-12 sezonunda Kadıköy'de şampiyonluk kutladığı sırada ışıkların kapatılması olayı geldi.



RADAMEL FALCAO:

Güzel bir galibiyet

"Uzun zamandır Galatasaray burada kazanamıyordu, ben de bunu biliyordum, buradaki maça inanılmaz hazırlandık. Eşimle beraber çok konuştuk. Allah'a şükürler olsun ki onun sayesinde ve gösterdiğimiz performans ile güzel bir galibiyet geldi..."



ÖMER BAYRAM:

En son 8 yaşındaydım

"Çok uzun zaman oldu burada son kazandığımızdan beri, ben bile hatırlamıyorum, 8 yaşındaydım. Bizim için tabii ki normal bir maç diyemeyiz, derbi sonuçta ama her maça 3 puan için çıkıyoruz. 3 puan çok önemliydi. Sonu şampiyonluk olur inşallah..."



FERNANDO MUSLERA:

Oyunu domine ettik

"Çok şükürler olsun ki çok güzel galibiyet aldık. 20 yıldır kazanamıyorduk. Son anlarda kaybettiklerimiz oldu. Kazanacak maçları kaybetmiştik. Hocamız bizi maça çok iyi hazırladı. Maçın sonuna kadar oyunu domine eden bir Galatasaray vardı..."



RYAN DONK:

Çok iyi hazırlandık

"Bu maça çok iyi hazırlandık. Uzun zamandır burada kazanamıyorduk. Bunu aramızda konuştuk ve hafta boyunca inanılmaz şekilde motive olduk. Çok iyi futbol oynadık ve fazlasıyla hak ettik. Bundan sonra yapmamız gereken eğlenmek..."



MARCAO:

En mutlu günüm

"Hayatımın en mutlu günlerinden birisi. Alex çok beğendiğim bir futbolcuydu, takip ediyordum. Galatasaray'ın uzun zamandır kazanamadığını Brezilya'dayken de biliyordum. Hocamız bizi iyi hazırladı kazandık. Her maç bir final artık..."



ABDÜRRAHİM ALBAYRAK:

Böylesini görmedim

"Böylesini görmedim. Fatih Hoca tüm oyunculara liste verdi, teker teker nasıl oynayacaklarını yazdı, hem Türkçe, hem İngilizce, hem Portekizce... Kadıköy'de 30. dakikada 3-0, 4-0 olabilirdi. 2. yarıda 6'da 6 yaptık, iyi bir ekip yaptık"