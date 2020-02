Türkiye Gazetesi

Maçın ardından mutlu görünen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Geçen sene de, daha önceki yıllarda da söylemiştim. Bu istatistik (20 yıldır Kadıköy'de kazanamamak) benim için çok önemli değil açıkçası, şampiyon olduğumuz her yıl burada kazansak ne olur, kazanmasak ne olur. Tüm Galatasaraylılar buna çok sevinmiştir, o yüzden çok sevinçliyim. Galibiyeti onlara hediye ediyoruz. Beşiktaş-Trabzonspor maçı çok güzel maç oldu. Bu maçta da o seviyenin altına düşmediğimiz için sevinçliyim" dedi.



> Hak ederek kazandık

Oyuncularını tebrik eden Terim, "Ne istendiyse, ne gerekiyorsa onu yaptılar. Çok farklı da bitebilirdi. 1. dakikadan 100. dakikaya kadar ciddi, konsantre oynadık. 3 puanı hak ederek aldık, hem de iyi oynayarak aldık. Oyunun her bölümünü iyi oynadık. İlk 20 dakika oyun kopabilirdi. Sonradan da nasıl oynanması gerekirse öyle oynadık" ederken, "Top bizdeydi, mücadele anlamında her şey vardı. Herhalde bir derbide ulaşılabilecek en yüksek pozisyon sayısına ulaştık diye düşünüyorum. Oyuncularımla bugün gurur duydum" şeklinde konuştu.



Yalımcan Sarpyel