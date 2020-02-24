Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor evinde Başakşehir ile karşılaştı. Müsabaka misafir takım Başakşehir’in 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kartal yaptığı açıklamada alacakları bir puan ile birkaç basamak yukarıya çıkabileceklerini ve kaybetmenin moral bozukluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kartal yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Maça gerçekten çok iyi hazırlanmıştık. Bugün önce 3 puan, alamıyorsak 1 puanı hedefliyorduk. Mücadele gücümüzün iyi olduğunu biliyorduk. Planımız tuttu. Gol pozisyonlarına da girdik. Beraberliği de yakaladık ama maalesef son dakikada şansız bir şekilde yediğimiz golle mağlup olduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Güzel oyun ortaya koyduk beni bu mutlu etti. Bir puan ile iki, üç basamak yukarıya çıkabilirdik. Yorgun bir maç trafiğine girdik. Üç haftadır kaybediyoruz bunun moral bozukluğu var. Toparlanmak için önümüze bakacağız.”

"Beni buraya sosyal medya getirmedi, sosyal medya gönderemez”

Teknik adam İsmail Kartal tribünlerin istifa çağrısına verdiği cevapta, “Bugün Rizespor’un en az 34 puanı olabilirdi. Bu hesapları çok rahat yapabilirdik. Bazı noktalarda eksiklerimiz var. Dediğim gibi çalışıp uğraşacağız. Ben geldiğimden beri tribünler bana istifa diye bağırıyor. Ben Rizeliyim. Geldiğim günden beri bir hoşnutsuzluk var. Ortada bir yanlışlıklar var. Bize karşı yapılan hatalar var. Beni sevmemeye bilirler ama bu armaya herkesin saygı göstermesi lazım. Orada bana istifa diye bağırmalarından takımda etkileniyor. Bu beni çok üzüyor. Burada herkesin bir hayatı ve ailesi var. Burada kul hakkı yeniliyor gibi geliyor bana. Bu işi yaptıranlar öbür dünyada bedelini ödeyecekler. Ben sokağa çıkıyorum herkes benimle resim çektiriyor. Ben Rize’de sevilen bir insanım ama stadyumda başka bir şeyle karşılaşıyorum. Beni buraya sosyal medya getirmedi, sosyal medya gönderemez” dedi.