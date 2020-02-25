Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’yi şampiyon yapan son teknik direktör unvanıyla tribünlerin büyük baskısıyla göreve gelmişti Ersun Yanal. Geçen sezonunun 15. haftasında dümene geçen Yanal’ın ağzından şampiyonluk söylemi hiç düşmedi. Sürekli sloganlar atan tecrübeli teknik adam bu sezon başlarken “Biz şampiyon olacağız diğerleri aralarında sıralamayı belirlesin” diyerek çıtayı en tepeye koydu. Ancak hayal kırıklığı da bir o kadar büyük oldu.



> Macera aramayalım

Derbi sonrası Ersun Yanal’ın istifa ettiği söylentileri ayyuka çıktı. Hoca’nın yardımcısı Volkan Kazak “Görevimizin başındayız, üç beş çapulcunun uydurması” diyerek istifa haberlerini yalanladı. Samandıra’da dün takımın başında idmana çıkan Yanal’a yönetim arka çıktı. Türkiye Kupası ve Avrupa hedefinin devam ettiği bir ortamda teknik adam değişikliğinin daha vahim sonuçlar doğurmasından endişe duyan yönetim sezon sonuna kadar Yanal’la devam kararı aldı.



Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’a karşı aday olduğu 2018 Haziran’ındaki kongrede ezici bir oy çokluğuyla göreve geldiğinde Ali Koç’tan taraftarların beklentisi de büyüktü. Ancak Koç’un koltuğa oturduktan sonra bahsettiği ‘büyük vizyon’ 1,5 yılda âdeta dibe vurdu. Transfer fiyaskoları, Comolli falsosu ve ‘vizyonuma uymaz’ demesine rağmen yapılan Ersun Yanal tercihi tam anlamıyla hayal kırıklığına sebep oldu. Geçen sezon küme düşme potasına kadar inen, bu sezona ise dördüncü yıldız parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler Galatasaray’a 3-1 yenilerek hem 20 yıllık Kadıköy saltanatını kaybetti hem de dört haftada 11 puan kaybıyla şampiyonluğun uzağında kaldı.



> Şubat soğuğunu yedi

Ligin ikinci yarısına Gaziantep ve Başakşehir galibiyetleriyle iyi başlayan Fenerbahçe 19’uncu hafta sonunda 37 puanla ikinci sırada yer alıyordu. Sarı-lacivertliler için düşüş şubat ayında başladı. 1 Şubat’ta Trabzonspor’a deplasmanda rakibine 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, bir sonraki hafta sahasında A. Alanyaspor’la 1-1 berabere kaldı. Ligin 22’nci haftasında başkentte Ankaragücü’ne kaybeden sarı-lacivertlilerde Kadıköy’deki Galatasaray yenilgisi yarayı iyice derinleştirdi.



> Mendil sallıyor

Son dört haftada sadece bir puan alıp 11 puan kaybeden Fenerbahçe, bir maçı eksik Trabzonspor’un yedi puan gerisine düştü. 19’uncu haftada dört puan önünde olduğu Galatasaray’ın da yedi puan arkasında kalan Kanarya şimdiden şampiyonluğa mendil sallamaya başladı. Fenerbahçe, ikinci yarının ilk altı haftasında sadece 7 puan alarak son 22 sezonun en kötü ikinci devre başlangıcını yaşadı. Son olarak 1997-1998 sezonunun ikinci yarısındaki ilk altı maçında bu kadar kötü bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, sadece altı puan toplayabilmişti.



> Kadıköy artık kale değil

Fenerbahçe, bu süreçte kaybettiği puanlar yüzünden söz konusu sezonda şampiyonluktan olmuştu. Fenerbahçe, kalesi olarak gördüğü Kadıköy’de en çok puan kaybettiği sezonlardan birine imza attı. Bu sezon Ülker Stadı’ndaki 11 maçın dördünde puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, ikişer beraberlik ve yenilgiyle Kadıköy’de 10 puan bıraktı. Arka arkaya gelen hayal kırıklıklarının ardından artık oklar da Başkan Ali Koç’a çevrildi. Taraftarlar derbi sonrasında Koç’u istifaya çağırdı.



YANAL 15 DERBİDEN ANCAK ÜÇÜNÜ KAZANDI

Derbiler ağır geliyor

F.Bahçe, Ersun Yanal ile derbi kazanmakta zorlanıyor. Yanal, 14’ü lig, biri Süper Kupa’da olmak üzere F.Bahçe’nin başında çıktığı 15 derbide ancak üç galibiyet alabildi. Tecrübeli hoca, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş’ı birer defa yenebildi. Trabzonspor’a karşı elde edilen sonuç ise yarıda kalan maç sonrası verilen 3-0’lık hükmen galibiyet kararıydı. Bu sezon derbi sayfasını Saracoğlu’nda 1-1’lik Trabzon beraberliğiyle açan Yanal, Galatasaray deplasmanından 0-0’la dönüp, içerde Beşiktaş’ı 3-1’le geçti.



> Terim’i hiç yenemedi

Ancak Ersun Hoca’nın takımı son iki derbide dağıldı. Önce Trabzon deplasmanında 2-1’lik yenilgi, ardından Kadıköy’de 3-1’lik Galatasaray mağlubiyetleri yaşandı. Yanal, dört yenilgiden üçünü Galatasaray’dan birini Trabzonspor’dan aldı. Ersun Hoca Galatasaray’la iki, Beşiktaş ve Trabzonspor’la üçer defa berabere kaldı. Yanal, Fatih Terim’e karşı çıktığı dört derbide, iki yenilgi, iki beraberlik görürken hiç kazanamadı.



Jailson pahalıya patladı

Brezilyalının ardı arkası gelmeyen hatalarından Fenerbahçe 20 puan kaybetti

Ön libero olarak transfer edilen ancak Ersun Yanal’ın ısrarla stoperde oynattığı Jailson yaptığı ferdî hatalarla göze batıyor. Kadıköy’deki Trabzon beraberliği ile deplasmandaki Alanya mağlubiyetinde Jailson’un hataları etkili olurken Antalya, sambacı sayesinde Kadıköy’den üç puanla ayrıldı. Trabzon deplasmanında gol öncesi Sörloth’u kaçıran, Kadıköy’de Alanya’ya penaltılar kazandıran, başkentteki Ankaragücü maçında ıskaladığı topu ağlarda gören Jailson son olarak Galatasaray derbisinde de penaltıya sebep olup mağlubiyette büyük rol oynadı.



TARAFTAR ONU ARIYOR

Özür dilerim Aziz Yıldırım

∂ Fenerbahçe’nin 20 yıl sonra Kadıköy’de yaşadığı hezimetin ardından sosyal medyada Aziz Yıldırım en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Birçok taraftar “Başkan sen gittin bak neler oldu” diye yazarken şarkıcı Alişan da “Aziz Yıldırım, senden özür diliyorum” mesajını attı.



TARAFTARIN ARASINDA

Lugano kılık değiştirip izledi

∂ Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Diego Lugano, Kadıköy’deki derbiyi kılık değiştirip taraftarların arasında izledi. Takma sakal, Fenerbahçe beresi ve gözlüklü hâlini sosyal medya hesabından paylaşan Brezilyalı eski futbolcu stattan üzgün bir şekilde ayrıldı.