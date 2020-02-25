Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray derbisinden hemen sonra F.Bahçe Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy ile birlikte soyunma odasına inip, futbolcularla yaklaşık 15 dakika süren bir görüşme yaptı.

Koç, hakem triosunun saha içinde kendilerine yönelik tutumundan yakınan oyuncularına şöyle dedi: “Evet, bizi bu gene ince ince doğradılar. Maalesef görünen, bana karşı bir operasyonun olduğu yönünde.”

'SENİ ATARIM, DİKKATLİ OL'

Nabil Dirar ile Max Kruse’nin saha içinde rakipleriyle ve hakemlerle yaşadığı diyaloglardan örnek verdikleri bu mini zirvede futbolcular hakem Halil Umut Meler’in kendilerine karşı art niyetli olduğunu iddia ettiler. İşte oyuncuların o görüşleri:

Nabil Dirar: Sarı kart gördüğüm pozisyonda bana yerdeyken kasıtlı tekme atıldı. Hakemi, VAR’a gitmesi için uyardım. Umursamadı bile.

Serdar Aziz: Galatasaray ceza alanı içinde bana yapılan iki hareket de penaltıydı. Hakem bakmadı bile.

Deniz Türüç: Galatasaraylı oyuncular saha içinde küfürlü ifadeler kullanarak bizi tahrik etti.

Ersun Yanal: Küfürler için 4. hakemi uyardık ama dinlemedi.

Serdar Aziz: Hakem bana saha içinde sürekli, “Seni atarım dikkatli ol” diyerek tehdit etti.