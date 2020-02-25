Ayrıntılar geliyor...
Fatma Damla Altın, pentatlonda altın madalya kazandı
25.02.2020 - 19:49 | Son Güncelleme: 25.02.2020 - 19:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda şampiyon olarak altın madalya kazandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fatma Damla Altın,pentatlon,altın madalya kazandı,
683940 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/683940.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
23
13
7
3
20
46
2
Trabzonspor
22
13
6
3
26
45
3
Galatasaray
23
13
6
4
21
45
4
Sivasspor
23
13
6
4
16
45
5
Alanyaspor
23
11
6
6
19
39
6
Fenerbahçe
23
11
5
7
13
38
7
Beşiktaş
23
11
4
8
6
37
8
Göztepe
22
9
7
6
5
34
9
Gaziantep FK
23
8
7
8
-2
31
10
Gençlerbirliği
23
7
6
10
-7
27
11
Antalyaspor
23
6
7
10
-15
25
12
Malatyaspor
22
6
6
10
3
24
13
Denizlispor
23
6
6
11
-11
24
14
Çaykur Rizespor
22
7
3
12
-12
24
15
Konyaspor
23
4
9
10
-13
21
16
Ankaragücü
23
4
8
11
-19
20
17
Kasımpaşa
23
5
4
14
-18
19
18
Kayserispor
23
3
7
13
-32
16
Süper Lig Fikstür
24.Hafta Maçları
28.02.2020 20:00
Alanyaspor - Beşiktaş
29.02.2020 14:00
Konyaspor - Kasimpaşa
29.02.2020 17:00
Trabzonspor - Rizespor
29.02.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Fenerbahçe
01.03.2020 13:30
Denizlispor - Yeni Malatyaspor
01.03.2020 16:00
Ankaragücü - Sivasspor
01.03.2020 19:00
Galatasaray - Gençlerbirliği
02.03.2020 20:00
Başakşehir - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
02.03.2020 20:00
Hes Kablo Kayserispor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
24
14
6
4
14
48
2
Erzurum BB
23
12
6
5
9
42
3
Bursaspor
23
13
3
7
6
39
4
Adana Demirspor
23
10
7
6
17
37
5
Altay
23
9
7
7
4
34
6
Fatih Karagümrük
23
9
7
7
2
34
7
Keçiörengücü
23
8
8
7
1
32
8
Ümraniye
23
9
5
9
0
32
9
Akhisar Bld.Spor
23
8
8
7
0
32
10
Menemen Belediyespor
23
9
5
9
-3
32
11
Balıkesirspor
23
8
7
8
-1
31
12
Giresunspor
22
7
7
8
-6
28
13
İstanbulspor
22
6
9
7
5
27
14
Altınordu
23
5
9
9
-8
24
15
Osmanlıspor
24
6
6
12
-9
21
16
Adanaspor
23
3
9
11
-13
18
17
Boluspor
23
2
11
10
-12
17
18
Eskişehirspor
23
7
4
12
-6
16
PTT 1. Lig Fikstür
24.Hafta Maçları
25.02.2020 14:00
Hatayspor 1 - 0 Osmanlispor
25.02.2020 16:30
Menemenspor - Adana Demirspor
25.02.2020 19:00
Karagümrük - Eskişehirspor
26.02.2020 16:30
Altinordu - Erzurumspor
26.02.2020 16:30
Akhisarspor - Giresunspor
26.02.2020 19:00
Adanaspor - ümraniyespor
27.02.2020 14:00
Keçiörengücü - Istanbulspor
27.02.2020 16:30
Boluspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
27.02.2020 19:00
Bursaspor - Altay