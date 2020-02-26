Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın konusunda önde gelen cerrahlarından olan Prof. Dr. Emel Canbay, son dönemde Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile ilgili açıklama yaptı. Koronavirus salgınının tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkilediği şu günlerde öncelikle maske kullanma ve sık el yıkama önlemlerinin önemine değinen Prof. Dr. Canbay, "Özellikle İstanbul büyük transfer uçuşları ve ziyaret noktası olduğu için yolculuk etmekte olanların mutlaka maskeli ve el hijyenine dikkat etmeleri gerekmektedir." dedi.

Sıcak kemoterapinin başladığı son 40 yıldır özellikle psödomiksoma peritonei ve kolon kanserinde ve yumurtalık kanserinde ve mide kanserinin tedavilerinde hatta pankreas kanseri tedavisinde de kullanıldığını kaydeden Prof. Dr. Emel Canbay, "Son çalışmalar Koronavirüs için sıcak kemoterapi tedavisinin etkisiz olduğu yönünde, özellikle etkili olduğunu bildiğimiz ‘kolon kanseri'nde ve ‘yumurtalık kanseri'nde de sıcak kemoterapi etkisiz bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

"Sıcak kemoterapi cerrahisi de özellik arz eden bir cerrahidir"

Dünya'da sayılı merkezlerin Türkiye'de ise hemen herkesin bilgi sahibi olduğu sıcak kemoterapi'nin etki etmediğine karar verilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Emel Canbay, "Sıcak kemoterapi eğer makine getirtilip bağlanırsa etkisizdir. Sıcak kemoterapi başlığı altında yatan uygulamalara ve esaslarına sırtınızı dönerseniz etkisizdir. Sıcak kemoterapi, karın içine uygulanan kemoterapiler, laparoskopik sıcak kemoterapi ve PİPAK gibi ve diğer lokal uygulamalar gibi uygulamaları kapsayan başka bir bilim dalı ve eğitimidir. Eğer kime ne uygulayacağınızı bilirseniz etkili olabilen uzun süre eğitim alındıktan sonra da hala eğitimi ve bilimi devam eden bir tedavidir. Sıcak kemoterapi ameliyatı yaptık, makineyi bağladık, ne kullanacağımıza da makineyi kullanan karar verirse sıcak kemoterapi etkisizdir. Sıcak kemoterapi cerrahisi de özellik arz eden bir cerrahidir ve eğitimi alındıktan sonra yapılır. Sıcak kemoterapi, psödomiksoma peritonei dediğimiz hastalığın tedavisinin 'altın standart'ıdır. Sıcak kemoterapi, yumurtalık kanserinde çok etkilidir. Kolon kanserinde ve mide kanseri'nde tedavide altın standart olma yolunda ilerlemektedir." şeklinde konuştu.

"Seçimler, bizim ülkemizde hür düşünce ve hür irade özgürlüğü olduğu için daha da kolaydır"

Türkiye'de insanlar kendi seçtikleri yolda buna ‘sağlık alanı dâhil' gidebilme özgürlüğü yaşadıklarını söyleyen Prof. Dr. Canbay, "Hastalar, ya kendi seçtikleri genel sağlık sisteminin sunduğu ya da diğer seçenekler ile teşhis ve tedavileri ve cerrahilerine giderler. Herkesin seçimine saygı duyulması ve insana saygı en önemlisidir. Seçim yapıldıktan sonra o yolda giderken başka yerlerde başka arayışlar da yapılabilir. İnsanoğlunun doğası gereği araştırıcı yapısı vardır. Bilerek, isteyerek ve kabul edilen yolda giderken her şartın kabulü de yapılır. Uzun süren ve devam eden bir eğitimi yapan sıcak kemoterapi merkezleri tedavinizi üstlenir ve en iyisini yapmaya çalışır. Sıcak kemoterapi merkezleri, hangi hastaya ne uygulanacağını ya da uygulanmayacağını yüksek olasılıkla belirleyen merkezlerdir. Sonrasında seçim yine insanin hür iradesindedir. Seçimler, bizim ülkemizde hür düşünce ve hür irade özgürlüğü olduğu için daha da kolaydır." dedi.

Sıcak kemoterapi merkezlerinin hastaların seçimlerine sonuna kadar saygı duyduğunu vurgulayan Prof. Dr. Emel Canbay, "İnsanlar yaşama ve yaşamları hakkında karar verme hakkına sahiptirler. Sonuç olarak, sıcak kemoterapi etkisizdir. Sadece makine bağlayarak kullanılan ‘sıcak kemoterapi' olarak popülerize edilen konunun bilimsel kanıtı ve yolu ve tedavisi uzun bir süreci kapsamaktadır. O nedenle sıcak kemoterapi tek başına etkisizdir." şeklinde sözlerini sonlandırdı.