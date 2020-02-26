Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 24.haftasında 02 Mart 2020 Pazartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 20.00’de oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Göztepe A.Ş maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor-Göztepe A.Ş maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın 4.Hakemi İlker Yasin Avcı.

Hes Kablo Kayserispor-Göztepe A.Ş maçının VAR Hakemi Özgür Türkalp olurken, AVAR Hakemi ise Burak Pakkan yapacak