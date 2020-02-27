UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Lyon, sahasında Juventus ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 31. dakikada Tousart'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda İtalyan ekibi gol için bastırsa da 90 dakika Fransız ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Lyon, bir üst tura bir adım daha yaklaştı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 17 Mart'ta oynanacak.
Lyon, Juventus'u 1-0 mağlup etti
27.02.2020 - 01:27 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 02:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon, sahasında İtalyan devi Juventus'u 1-0 mağlup ederek tur avantajını yakaladı.
Etiketler : Lyon,maç,Juventus,
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P.
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13
7
3
20
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2
Trabzonspor
22
13
6
3
26
45
3
Galatasaray
23
13
6
4
21
45
4
Sivasspor
23
13
6
4
16
45
5
Alanyaspor
23
11
6
6
19
39
6
Fenerbahçe
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11
5
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13
38
7
Beşiktaş
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11
4
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6
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Göztepe
22
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7
6
5
34
9
Gaziantep FK
23
8
7
8
-2
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10
Gençlerbirliği
23
7
6
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-7
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11
Antalyaspor
23
6
7
10
-15
25
12
Malatyaspor
22
6
6
10
3
24
13
Denizlispor
23
6
6
11
-11
24
14
Çaykur Rizespor
22
7
3
12
-12
24
15
Konyaspor
23
4
9
10
-13
21
16
Ankaragücü
23
4
8
11
-19
20
17
Kasımpaşa
23
5
4
14
-18
19
18
Kayserispor
23
3
7
13
-32
16
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
24
14
6
4
14
48
2
Erzurum BB
23
12
6
5
9
42
3
Adana Demirspor
24
11
7
6
18
40
4
Bursaspor
23
13
3
7
6
39
5
Fatih Karagümrük
24
10
7
7
4
37
6
Altay
23
9
7
7
4
34
7
Keçiörengücü
23
8
8
7
1
32
8
Ümraniye
23
9
5
9
0
32
9
Akhisar Bld.Spor
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8
8
7
0
32
10
Menemen Belediyespor
24
9
5
10
-4
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11
Balıkesirspor
23
8
7
8
-1
31
12
Giresunspor
22
7
7
8
-6
28
13
İstanbulspor
22
6
9
7
5
27
14
Altınordu
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5
9
9
-8
24
15
Osmanlıspor
24
6
6
12
-9
21
16
Adanaspor
23
3
9
11
-13
18
17
Boluspor
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2
11
10
-12
17
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Eskişehirspor
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7
4
13
-8
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