UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda İngiliz temsilcisi Manchester City'yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, 60. dakikada ev sahibi ekip 60. dakikada Isco ile 1-0 öne geçti. 78. dakikada Jesus'un fileleri havalandırmasıyla City, skoru 1-1'e getirdi. 83. dakikada Kevin De Bruyne penaltıdan attığı golle Manchester City'yi 2-1 öne geçirdi. 86. dakikada Ramos kırmızı kartla İspanyol ekibini 10 kişi bırakırken, İngiliz ekibi sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak rövanş için büyük avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi İngiltere'de 17 Mart'ta oynanacak.
Manchester City, Real Madrid'i evinde yıktı
27.02.2020 - 01:53 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 02:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek, rövanş için büyük avantaj elde etti.
Etiketler : UEFA Şampiyonlar,Manchester City,Real Madrid,
684238 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/684238.aspx
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Başakşehir
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13
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3
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2
Trabzonspor
22
13
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3
26
45
3
Galatasaray
23
13
6
4
21
45
4
Sivasspor
23
13
6
4
16
45
5
Alanyaspor
23
11
6
6
19
39
6
Fenerbahçe
23
11
5
7
13
38
7
Beşiktaş
23
11
4
8
6
37
8
Göztepe
22
9
7
6
5
34
9
Gaziantep FK
23
8
7
8
-2
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10
Gençlerbirliği
23
7
6
10
-7
27
11
Antalyaspor
23
6
7
10
-15
25
12
Malatyaspor
22
6
6
10
3
24
13
Denizlispor
23
6
6
11
-11
24
14
Çaykur Rizespor
22
7
3
12
-12
24
15
Konyaspor
23
4
9
10
-13
21
16
Ankaragücü
23
4
8
11
-19
20
17
Kasımpaşa
23
5
4
14
-18
19
18
Kayserispor
23
3
7
13
-32
16
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
24
14
6
4
14
48
2
Erzurum BB
23
12
6
5
9
42
3
Adana Demirspor
24
11
7
6
18
40
4
Bursaspor
23
13
3
7
6
39
5
Fatih Karagümrük
24
10
7
7
4
37
6
Altay
23
9
7
7
4
34
7
Keçiörengücü
23
8
8
7
1
32
8
Ümraniye
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9
5
9
0
32
9
Akhisar Bld.Spor
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8
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7
0
32
10
Menemen Belediyespor
24
9
5
10
-4
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11
Balıkesirspor
23
8
7
8
-1
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12
Giresunspor
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7
7
8
-6
28
13
İstanbulspor
22
6
9
7
5
27
14
Altınordu
23
5
9
9
-8
24
15
Osmanlıspor
24
6
6
12
-9
21
16
Adanaspor
23
3
9
11
-13
18
17
Boluspor
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2
11
10
-12
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Eskişehirspor
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7
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