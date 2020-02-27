Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına almaya başlayan Çin’in ardından İran ve İtalya’da görülen koronavirüs konusunda seferberlik var. UEFA yetkilileri, durumu yakından takip ettiklerini UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının gerek görülürse ertelenebileceğini vurgularken EURO 2020 konusunda da ev sahibi ülkeleri gözlemlediklerini açıkladı. Şu an için İstanbul’da oynanacak 2020 Şampiyonlar Ligi finali için menfi bir durum söz konusu değil. Ancak voleybolda temsilcilerimiz Ezacıbaşı Vitra (4 Mart’taki Savino Del Bene Scandicci maçı) ve Fenerbahçe Opet (11 Mart’taki Igor Gorgonzola Novara maçı) kulüpleri, İtalya’daki maçlarının virüs sebebiyle ertelenmesini istedi.