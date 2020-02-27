Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında bu akşam kritik bir maçımız var. Avrupa’da yoluna devam eden tek Türk ekibi olan Medipol Başakşehir, bu akşam ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Portekiz ekibi Sporting Lizbon’u misafir edecek. Temsilcimize tur için 2-0 yetiyor. Gol yemesi hâlinde ise üç farklı galibiyet gerekiyor. Medipol Başakşehir’de Sporting Lizbon maçı öncesi tek eksik bulunuyor o da kart cezalısı olan Enzo Crivelli. Teknik Direktör Okan Buruk, “2-0’lık bir galibiyet bizi bu turdan çıkarabilir. Sahamızda daha farklı bir oyun ortaya koyuyoruz. Zor olduğunu biliyoruz ama elimizden geleni yapıp turu geçmek için her şeyi deneyeceğiz” şeklinde konuşurken, stoper Ponk ise, “Orada oynadıkları gibi burada oynayamayacaklar. Biz de oradaki hataları yapmayacağız” ifadesini kullandı.



BAŞAKŞEHİR HAZIR

Başakşehirspor, Fatih Terim Stadı’nda dün akşam yaptığı idmanla Sporting maçının hazırlıklarını bitirdi. Okan Buruk taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırırken oyuncuların hırslı hali dikkat çekti.