Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî takımın hocası Şenol Güneş, İzmir’de “Futbolda Avrupa Hikâyemiz, Hedefler ve Stratejiler” konulu panele katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. EURO 2020 bileti almamızı “Çok kazandık, çok kaybettik, bugünlere böyle geldik” diyerek anlatan Güneş “Eksiklerimiz var ama iyi yerdeyiz. Çocuklarımıza ve insanımıza imkân verildiği zaman başarı gelir. Yeni doğmuş ve oldukça hızlı gelişen bir takımız. Beraber vizyon çizmek ve turnuvaya katılmak önemliydi. Şimdi kazanmak için çıkacağız. Bana diyorlar; ‘Yarı final iyidir, çeyrek final iyidir’. Ben de, ‘Madem buraya katıldık, şampiyon olalım’ diyorum. Kendi oyuncu karakterimizi, felsefemizi orada sunmak zorundayız. İtalya’da (açılış maçımız) farklı bir maç olacak” dedi.



> Merih’in sakatlığı...

Sakat olan Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı’nın durumunu da değerlendiren Güneş “Merih’in takım üzerinde etkisi fazladır. Merih’in sakatlığını kayıp olarak görüyoruz. İyileşse bile oynamasını risk olarak görüyorum. Yusuf ve Abdülkadir de bizim için çok önemli oyuncular” ifadesini kullandı. Altyapının önemine değinen ve bu konuda Altınordu’yu örnek gösteren Güneş, kulüplerin ekonomik problemleri için de “Marka değerini büyütmek için üretim olacak, rekabet olacak. Gençlere yatırım yapanlar başarılı oldu ama gidip yine yabancı transferleri yapıp borcu katladılar. Niye puanlar siliniyor, yabancı futbolcudan dolayı. Yabancıya da Türk lirası (TL) ver. Gelmez diyor, alma” ifadesini kullandı.



ÖZDEMİR’DEN...

İzmir’e maç sözü

∂ Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, İzmir’de panele katıldı. Özdemir, Ege Bölgesi’nin Türkiye’nin büyüklüğü içerisindeki payının az olduğunu düşündüğünü belirterek “Ege Bölgesi’nin sporda önemli yeri vardı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe’yi stadyumuyla taraftarıyla önemli bir yere getirdi. Altay da iyi bir yola girdi. İzmirliler bizden bir millî maç istiyor. İnşallah İzmir’e bir millî maç vermemiz gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.



Özgener de vardı

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzmir’de panele katıldı. Özdemir ve Güneş’in toplantısında TFF eski başkanı ve şu anda İzmir Ticaret Odası Başkanlığı yapan Mahmut Özgener de yer aldı.