EMİN ULUÇ - Galatasaray’ın derbi galibiyeti Kadıköy’deki gelenekten fazlasını yıkmış görünüyor. Pazar akşamı yaşanan şoktan sonra Fenerbahçe’de teknik heyetle futbolcular arasında bağlantı kesildi. Teknik direktör Ersun Yanal, istifa iddialarına rağmen Samandıra’da mesaiye devam ediyor, ancak oyuncuların Hoca’ya inancı ve güveni tükenmiş durumda. Sesin az, tansiyonun yüksek olduğu Samandıra’da herkesin yüzünden düşen bin parça. Yanal, sezon başından beri tercih ettiği oyuncularla yakından ilgilenerek takımı Antalya maçına hazırlamaya çalışırken bugüne kadar beklentilerine cevap veremeyen yedeklerin yüzüne dahi bakmıyor. Yanal’ın bu tavırlarına karşılık oyuncuların kendi aralarında Hoca’ya yönelik eleştirileri artırdığı belirtiliyor.



> Gidişat iyi değil

Şampiyonluk umudunu kaybeden sarı-lacivertli futbolcular geldikleri noktanın sorumlusu olarak Ersun Yanal ve ekibini görüyor. Hoca’nın ilk on bir tercihleri, taktik anlayışı ve oyuna müdahaleleri daha yüksek tartışılırken forma adaleti de eleştiri konusu. Takımın Yanal’a karşı en tepkili olduğu nokta ise yedek oyuncularla ilgili medyaya haber aktarılması. Futbolcular, işler sıkıntıya girmeye başladığında suçlu ilan edildiklerini düşündüğü için rahatsız. Ersun Yanal, bazı oyuncularla iletişimi tamamen keserken Hoca’nın konuştuğu oyuncuların da yüzü gülmüyor. Yanal ve bazı yöneticilerle yaşadığı gerginlik sonrası Emre Belözoğlu’nun bir adım geriye attığı süreçte takımı kimin nasıl toparlayacağı merak ediliyor.



Sonunda değişiyor

Stoperde saç baş yolduran hatalarıyla takımı yakan Jailson’a Antalya maçında yerini Falette’ye bırakacak. Ersun Yanal, savunma göbeğini Serdar Aziz-Falette ikilisine teslim etme kararı aldı. Ancak, Jailson orta alana geçerek ilk on birdeki yerini koruyabilir. Falette ise her bakımdan hazır olduğunu belirterek göreve hazır olduğunu söyledi.



ONAYINI ALDIK

Pankart savunması

∂ Yönetici Kemal Danabaş, derbide açılan “Seni de seni seveni de sevmiyoruz” pankartıyla ilgili polemiklere cevap verdi. Suçlamaların anlamsız olduğunu savunan Danabaş “Pankart için Emniyet’ten izin aldık. PFDK sevklerinde de pankart yok. Mottoları ‘Seni sevmeyen ölsün’ olanları bu suçlamasına hayret ediyorum” dedi.



UNUTAMIYOR

Anelka’dan mesaj var

∂ Fenerbahçe’nin unutulmazlarından Nicolas Anelka, sarı-lacivertliler için göreve hazır olduğunu söyledi. Derbi sonrası eleştirilen Ali Koç’a destek veren 40 yaşındaki Fransız, Fenerbahçe’yi çok sevdiğini belirtirken teknik ekipte yer alıp yeniden hizmet etmek istediğini ile getirdi.



KANATLARI KIRIK

Dirar yine sağ beke

∂ Rodrigues’in sakat, Deniz’in cezalı olduğu Fenerbahçe’de gerçek mevkii kanat olan oyuncu kalmadı. Isla’nın cezası sebebiyle Antalya’da Dirar’ı sağ beke çekecek olan Ersun Yanal, kanatlar için Ferdi ile Mehmet Ekici’yi hazırlıyor. Hoca’nın tek tesellisi, Gustavo’nun geri dönmesi.



TEMAS BAŞLADI

Koç’un planı Niko Kovac!

∂ Sezon sonunda Ersun Yanal’la yolları ayıracak Fenerbahçe Yönetimi, hoca adaylarını şimdiden belirlemiş durumda. Yerli isimlerin başında Alanyaspor’un hocası Fenerbahçeli eski oyuncu Erol Bulut var. Ancak Başkan Ali Koç’un aklındaki isim bir yabancı; Niko Kovac. Hırvatistan Millî Takımı ve Eintracht Frankfurt’un ardından Bayern Münih’i çalıştıran 48 yaşındaki Kovac, şu an boşta.