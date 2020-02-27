Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cimbom müthiş bir seriye imza attı ve şampiyonlukta çok iddialı duruma geldi. Galatasaray son haftalarda gösterdiği muhteşem performansını, Fenerbahçe galibiyetiyle taçlandırdı. Ligin ilk yarısında neredeyse yarışa havlu atma noktasına gelen Aslan, derbi galibiyeti ile kazanma serisini yedi maça çıkardı. Sarı-kırmızılıların ilk yarı ve ikinci devre olarak grafik tablosu incelendiğinde gece ile gündüz kadar fark var. İşte son yedi maçtaki muazzam değişimin arka planının detayları...



> Yüksek verim

Luyindama’nın sakatlığı sonrası, transfer de olmayınca stoperdeki ikili Marcao-Donk oldu. Bu ikilinin yakaladığı uyuma Muslera’nın rekor denecek kurtarış yüzdesi eklendi. Aslan kalesini âdeta gole kapadı. Nzonzi’nin kadro dışı bırakılmasının ardından da orta göbeğe Lemina’nın yanına Seri monte edildi. Yeniler Saracchi ve Onyekuru da çabuk katkı sağladı. Sakatlığı geride bırakan Emre Akbaba’nın formda olması ve Âdem Büyük’ün de skorer oyunu Aslan’ı bu noktaya getirdi. > Yalımcan Sarpyel



Henry göze girdi

∂ Kime niyet kime kısmet.

İngiliz ekiplerinden Tottenham’ın scout ekipleri Vedat Muriç’i izlemek için derbideydi. Ancak beğenilen ve radara giren isim Henry Onyekuru oldu. Tottenham’ın takipçilerinin Onyekuru’yu transfer listesine aldığı öğrenildi.



KOŞULARA BAŞLADI

Lemina’dan iyi haber

∂ Derbinin keyifli Aslan’ı, Süper Lig’in 24. haftasında evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesislerinde, Fatih Terim yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra takım halinde pas oyunu gerçekleştirildi. Mario Lemina, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladı.