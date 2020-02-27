Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Trabzonspor arasında yeni bir cephe açılacak gibi duruyor. Sarı-Kırmızılılar'da mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Japon sol bek Nagatomo'nun ismi TFF'ye bildirilmemişti. 33 yaşındaki yıldız için Galatasaray defteri kapandı. Elde kalan tek isim, Leipzig'den kiralanan Saracchi...

Genç futbolcunun kiralık mukavelesi ise önümüzdeki sezonun ardından tamamlanacak. Yönetim ise bu bölgede alternatif oluşturmak için büyük bir operasyon yürütüyor.

ORTA YOL BULUNAMADI

Akşam Gazetesi'nde yer alan özel habere göre; hedefteki isim Trabzonspor'un 29 yaşındaki sol beki Filip Novak... Çekyalı futbolcunun mukavelesi bu sezon sonunda bitecek. Bordo-Mavililer, bir süredir tecrübeli futbolcunun menajeriyle yeni sözleşme yapmak için görüşmelerini sürdürüyordu. Ancak, taraflar bir türlü orta yolu bulamadı. Bunun sebebinin ise Galatasaray olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı ekibin, çok gizli şekilde Filip Novak'ın menajeriyle bir süredir dirsek temasında olduğu ve görüşmelerin de olumlu gittiği kaydedildi.

BEDELSİZ OLARAK GELECEK

Eğer Galatasaray Novak'la anlaşırsa, Çekyalı futbolcu sezon sonunda bedelsiz olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Finansal Fair Play kıskacındaki Aslan, bu sebeple Novak'ı kaçırmak istemiyor.

Süper Lig'in en iyi futbolcuları arasında yer alan Novak, bu sezon ligde 18 maça çıkarken 2 gol kaydetti. 23 kez milli takım formasını giyen Novak'ın peşinde başka takımların olduğu da söyleniyor. Ancak, Galatasaray'ın bir adım önde olduğu ve bu işi bitireceği iddia edildi.