Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin Kadıköy Ülker Stadyumu’ndaki müzesinde bulunan şampiyonluk kupasını alıp kaçmaya çalışırken yakalanan Halit Şahin, Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından “mala zarar verme” ve “nitelikli hırsızlığa teşebbüs etme” suçlarından toplamda 1 yıl 5 ay 15 gün hapse çarptırılmıştı.

Dosya İstinaf’a taşındı

Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirtti.

Yerel mahkemenin kararı onandı

Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiğini ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğunu belirten Ceza Dairesi, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Yerel mahkemenin kararı oy birliğiyle kabul edildi.



Olayın Geçmişi

Trabzon taraftarı Halit Şahin, 11 Ocak 2017 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’ne ait Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi içerisinde bulunan halka açık müzeye giderek, 2010-2011 sezonu Lig Şampiyonluğu kupasının sergilendiği camekanı kırıp kupayı eline alıp “Kupa bizim, Trabzon” diye bağırmıştı. 12 Ocak 2017 tarihinde tutuklanan Şahin, 8 gün sonra tahliye olmuştu.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şahin hakkında “mala zarar verme” ve “nitelikli hırsızlığa teşebbüs etme” suçlarından 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.