UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında RB Salzburg ile Eintracht Frankfurt, bugün TSİ 23.00'te Avusturya'da karşı karşıya gelecekti. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avusturyalı yetkililerin fırtına uyarısından dolayı müsabakanın ertelendiği belirtildi. Kentte rüzgarların saatte 120 km hızı bulduğu ifade edildi. UEFA ayrıca maçın ne zaman oynanacağını en yakın sürede açıklayacaklarını ifade etti.
Almanya'da oynanan ilk maçı Eintracht Frankfurt 4-1'lik skorla kazanmıştı.
Salzburg - Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli
27.02.2020 - 17:23 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanması planlanan RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçı fırtınadan dolayı ileri bir tarihe ertelendi.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında RB Salzburg ile Eintracht Frankfurt, bugün TSİ 23.00'te Avusturya'da karşı karşıya gelecekti. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avusturyalı yetkililerin fırtına uyarısından dolayı müsabakanın ertelendiği belirtildi. Kentte rüzgarların saatte 120 km hızı bulduğu ifade edildi. UEFA ayrıca maçın ne zaman oynanacağını en yakın sürede açıklayacaklarını ifade etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Salzburg - Eintracht Frankfurt,fırtına,
684424 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/684424.aspx
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A.
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A.
P.
1
Hatayspor
24
14
6
4
14
48
2
Erzurum BB
24
12
6
6
8
42
3
Adana Demirspor
24
11
7
6
18
40
4
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