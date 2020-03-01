Millî motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Dünya Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı olan Phillip Island Grand Prix’sinde zafere ulaştı.  Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, birinci bitirdiği sezonun ilk yarışının ardından asker selamıyla  zaferini kahraman Mehmetçiğe armağan ederken kutlama yapmadan kürsüden ayrıldı.