Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Geçen hafta Fenerbahçe derbisini kazanarak 20 yıllık hasretini dindiren Galatasaray, seriye Gençlerbirliği karşısında da devam etmek amacında. Teknik direktör Fatih Terim, takımın yakaladığı havayı rehavet yerine motivasyona çevirmek için yoğun mesaide. Takımın havaya girmemesi için hafta boyunca uyarılarda bulunan tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği maçı öncesinde futbolcularının dikkatini çekti. Terim “Geçen hafta çok önemli bir galibiyet aldık. Ama her haftanın final olduğunu söylemiştik. Futbolda dün yok” vurgusunda bulundu.

Çıkın oynayın

Fatih Hoca sonrasında “Bizim amacımız haftalık başarılar değil. Biz her maçımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Kimse geçen hafta iyi oynadık diye bize bu maçta üç puan vermez. Çıkıp oyunumuzu oynamalıyız. İyi yaptığımız şeylerin üstüne de koymalıyız. Fenerbahçe karşısındaki galibiyeti ancak bu sene şampiyon olursak anlamlı hâle getirebiliriz. Bu yüzden her haftaya ayrı konsantrasyon göstermeliyiz. Rakibimizin sıralamadaki yeri sizi yanıltmasın. Çok etkili isimleri var. Tedbiri elden bırakmayın” dedi.

“Âdem ve Feghouli” dikkat!

Ligde alınan her galibiyetle şampiyonluk şansını biraz daha arttıran Galatasaray, zorlu viraja giriyor. Gençlerbirliği maçından sonra önce Sivas deplasmanına gidecek ve daha sonra da evinde Beşiktaş’ı misafir edecek olan sarı-kırmızılılarda Âdem ve Feghouli kart sınırında bulunuyor. Fatih Terim iki ismi de dikkatli olmaları konusunda uyardı.